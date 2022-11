Déjà un an sans victoire pour Ruben Droehnle

Depuis qu’il est revenu dans le parcours cette saison, fin septembre, lors de la venue du FC Bruges, l’ancien joueur du LOSC n’a quasiment connu que des désillusions: quatre revers et deux partages teintés de regrets (contre Bruges et le Lierse), alors qu’il a pourtant accumulé les prestations qui font de lui un élément incontournable de l’arrière-garde gaumaise et même inscrit un but splendide face aux Brugeois. Comble de malheur, le Racing de Strasbourg, son club formateur et de cœur, occupe pour l’heure une inquiétante 19e place en Ligue 1.

C’est dire si, plus que tout autre, le gaucher aux transversales millimétrées aspire à célébrer enfin une victoire, qu’il attend donc depuis plus d’un an (5/11/21), si l’on excepte un succès presque anecdotique contre le modeste Arquet en Coupe de Belgique. "C’est long et c’est évidemment dû à ma blessure, mais mentalement, je parviens à passer au-dessus de ça, assure-t-il. Parce que je sais que le vent va tourner."

Un pas en avant

Mais, bien plus que pour mettre fin à la disette d’un garçon dont l’implication n’a jamais été mise en cause, c’est pour rassurer tout un club et ses supporters que les Verts ont besoin de s’imposer ce vendredi. Parce qu’ils doivent se sortir d’une spirale négative dont ils ont semblé s’éloigner, mais l’espace d’une mi-temps seulement, samedi dernier, sur la pelouse du Kiel. Parce qu’ils sont désormais détenteurs de la lanterne rouge, et donc de l’unique ticket de descendant dans cette série. Et parce qu’ils affrontent un adversaire direct qu’ils peuvent quasiment rejoindre en cas de succès. "Je suis convaincu qu’il suffit d’un déclic pour qu’on soit lancés, commente Ruben Droehnle qui avoue préférer une défense à quatre plutôt qu’à trois ou cinq. Ce ne sont pas des paroles en l’air quand le coach affirme qu’on travaille très bien à l’entraînement, que le groupe est soudé et qu’il y a de la qualité. C’est différent de l’an dernier, je vous l’assure. Cela peut vous paraître paradoxal, mais selon moi, et même si on perd 3-0, on a fait un pas en avant dans notre rétablissement le week-end dernier, en première période. On s’est alors créé les meilleures occasions face à l’une des meilleures équipes de la série. Après, les Mauves ont mis énormément d’intensité, avec l’appui de leur public. On n’aura pas un tel adversaire à chaque fois. Face au Standard, voilà un mois, même à dix contre onze et malgré des faits de jeu en notre défaveur comme l’exclusion de Khemais ou la blessure de Doué, il y avait la place pour ramener quelque chose. Le petit Ziani nous avait fait mal, il faudra bien le museler et mettre de suite la pression sur cette équipe. Un bon Virton doit remporter ce match. C’est important pour nous, pour le staff qui travaille bien et pour nos supporters qui ne nous lâchent pas alors qu’ils ont des raisons d’être mécontents. On mérite, je pense, 4 ou 5 points de plus, et c’est navrant, mais il suffit d’une petite série pour se relancer dans ce championnat serré. De toute façon, dans notre position, on ne doit plus calculer."

"Je suis convaincu qu'on est prêt"

Malgré le 2 sur 24 et la lanterne rouge, Christian Bracconi, comme ses joueurs, continue d’exprimer sa confiance. «On connaît notre situation, il n’y a pas besoin de 36 discours mobilisateurs, l’équipe fait corps face à ces difficultés, déclare l’entraîneur virtonais. On s’est évertué à ne pas dramatiser la situation, à retenir tout ce qui a été bien fait en première mi-temps face au Beerschot. On a mis l’accent là-dessus et sur les raisons qui ont précipité notre défaite ensuite. On sait remonter le ballon, mais là où ça coince pour l’heure, c’est dans les 30 derniers mètres. Question de confiance, de créativité, de bons choix, de bons appels. On y travaille chaque semaine. Il faut retenir les leçons de l’aller à Sclessin aussi. Du rythme, de l’engagement, de l’agressivité, c’est ce dont on aura besoin pour empêcher les jeunes Liégeois de s’exprimer. Je suis convaincu qu’on est prêt pour aborder au mieux cette rencontre. Après, il y a la réalité du terrain.»

La circulation en sens unique devant le stade

Ce vendredi, entre 19 h et 21 h 30, la circulation devant le stade ne sera autorisée que dans un sens, depuis Saint-Mard et dans la direction du centre de Virton. L’autre bande de circulation sera réservée à la corrida hivernale organisée au départ de l’athénée.