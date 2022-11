D’abord, il y a une raison familiale: ma compagne ne supportait pas l’ambiance du club et ne venait donc jamais me voir. Alors que pour moi, c’est important, cela fait toujours plaisir quand elle vient, surtout avec notre petite fille. La deuxième raison, c’est que des propos ont été tenus me concernant et ils m’ont déplu. Mais je n’en dirai pas plus.

Vous avez quand même gardé un bon contact avec le club ?

Oui, bien sûr, j’ai eu une discussion avec le président Fabien Leclerc, que je tiens d’ailleurs à remercier pour la confiance qu’il m’a accordée et pour tout ce qu’il fait pour Villers. Je n’ai jamais vu une personne aussi dévouée pour son club et je lui tire mon chapeau rien que pour ça.

Que comptez-vous faire maintenant ?

Je vais continuer à dépanner la réserve jusqu’à la trêve. Et j’ai déjà eu des contacts pour la suite. Je vais profiter de la trêve pour me décider.

Au Grand-Duché

Donc, ce n’est pas un arrêt définitif ?

Pas du tout. Il n’y a rien d’officiel, mais cela devrait se concrétiser: j’ai eu une proposition au Luxembourg, à Perlé. Ce serait sur une période de quatre mois. Mon ancien entraîneur, Philippe Goullier, avec qui j’évoluais a Rossignol, m’a sollicité. Nous avons toujours gardé le contact. Je lui avais fait la promesse de revenir jouer sous ses ordres et j’ai l’opportunité de la tenir. C’est une équipe qui joue à un niveau similaire à celui de la P3 ici. Je n’ai plus la condition pour jouer à un plus haut niveau.

Plus la condition, mais vous étiez encore bien placé au classement des buteurs avec 11 réalisations à votre actif. Après vos 44 buts avec Muno, vous aviez un objectif chiffré avant le début de saison ?

Non, pas forcément. On me demandait de marquer et je pense avoir rempli mon rôle. Je n’avais aucune raison d’être le meilleur buteur, je l’ai déjà été la saison passée, ça me suffisait amplement.

Avant ce succès contre Nothomb, Villers a pris 15 buts en deux matches, comment l’expliquer ?

À Habay-la-Neuve (NDLR: défaite 10-3), tout le groupe a été surpris d’arriver sur un synthétique. Villers n’a pas une équipe pour évoluer sur une telle surface et cela a pu se voir. On préfère les terrains en herbe. Et cela a été un premier choc qui nous a mis le moral à zéro.

Ensuite vient le match contre Muno, votre ancien club.

Oui, je pensais qu’on allait être au-dessus et qu’on allait justement réagir après la défaite précédente. Mais ils ont rappelé deux ou trois anciens joueurs pour renforcer leur équipe et ils ont été au-dessus de nous. J’aurais aimé des retrouvailles un peu plus festives (rires). Mais ces deux défaites n’ont aucun rapport avec ma décision. Dans le foot, il y a toujours un gagnant et un perdant.