Jonathan, vous étiez assez remonté après le match à Messancy, le week-end dernier. Pourquoi ?

Parce que je ressens un manque de respect vis-à-vis de mon équipe. Quand je lis certaines choses, j’ai l’impression que Chaumont ne mérite jamais ses points. Tom Paquet affirmait, après la défaite de Freylange chez nous, que « Chaumont n’a pas eu une occasion ». Je n’ai pas dû voir le même match. On marque deux fois et on devait approcher les 75% de possession de balle.

Et quand on revient à 3-3 dans les arrêts de jeu à Messancy, on me parle d’un « miracle ». Or ce point arraché sur le fil, nous ne le devons pas à la chance. Mais à notre force de caractère. Nous avons joué les vingt dernières minutes avec deux défenseurs et un gardien transformé en libero. On n’est pas revenu dans ce match, qu’on a terminé avec six U21 sur le terrain, par hasard.

Avant ce dernier match du premier tour, Chaumont occupe la 8e place avec 15 unités. Satisfait ?

Trois matchs me laissent quelques regrets: Bastogne (0-0), où l’on devait gagner ; Sart (0-2), qui s’impose chez nous en jouant une heure à dix ; et Gouvy (2-0), où nous sommes allés en touristes. Mais globalement, ce premier tour est positif. On doit simplement gagner en régularité.

Sur les onze joueurs les plus utilisés par Chaumont depuis le début de championnat, sept n’avaient jamais connu la P1. Quand vous voyez une équipe comme Freylange, qui a transféré des joueurs chevronnés, derrière vous au classement, cela vous procure une fierté supplémentaire ?

Je ne prête pas spécialement attention au nom des équipes qui sont derrière nous. Mais le fait d’avoir six adversaires dans notre rétroviseur prouve que l’on ne travaille pas trop mal et que le club a bien fait de miser sur la formation. Wattiaux, Noppe, Mathot, Bouchat, Lhoas… Ce sont des garçons que j’entraîne depuis 6 ans. C’est la génération 2003. Ils ont pu se faire les dents en P2 la saison dernière et c’est en grande partie pour eux que je suis revenu à Chaumont.

Des jeunes auxquels sont venus se greffer Tom Marthus (2004) l’an passé, puis Mathys Vieuxtemps (2005) cet été. Le premier a déjà inscrit 7 buts et occupe la première place du classement des cotations, en P1 ; le second a commencé huit comme titulaire à seulement 17 ans. Ce sont deux garçons à gros potentiel ?

Oui. Tom (Marthus) fait déjà partie des meilleurs joueurs de P1. Il fera carrière en nationale s’il continue de la sorte. Il ne se repose pas sur son talent, c’est un gros travailleur. Il revient le mardi et le jeudi alors qu’il est à l’université, il bosse à 100%, il encourage ses coéquipiers… C’est un cadeau d’entraîner un jeune comme lui. On se doute, à Chaumont, qu’il n’est que de passage.

Mathys (Vieuxtemps) a beaucoup de talent, lui aussi. Il n’a pas été pisté plusieurs fois par le Standard par hasard. Il a mis deux ou trois matchs à s’adapter à la P1, parce qu’il pensait qu’il allait pouvoir dribbler deux ou trois joueurs comme il le faisait en P3 avec Vaux-sur-Sûre la saison dernière. Je lui ai dit qu’en P1, il devait d’abord être efficace. Il comprend vite et il déborde d’envie. Malgré son âge, malgré son petit gabarit, il ne lâche rien.

On entend souvent que « les mentalités ont changé », que « les jeunes n’écoutent plus ». Vous démentez ?

Non, il y a une part de vérité là-dedans. Mais il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac non plus. À Chaumont, les jeunes ont une super mentalité. Noppe et Mathot ont préparé un repas pour toute l’équipe avant le match à Messancy, c’est chouette de voir des gamins prendre ce genre d’initiative. Puis ils sont encadrés par des anciens comme Hinck ou Wautelet qui ont connu le niveau supérieur et qui continuent à montrer l’exemple.

Pas trop difficile d’être joueur-entraîneur en P1 ? Rares sont ceux qui portent cette double casquette à ce niveau.

Avec Taric Ben Hamza, Baudouin Delperdange et l’entraîneur des gardiens, je suis bien entouré. Il le faut, avec un noyau de 28 comme le nôtre. Mardi, nous étions encore 24 à l’entraînement. Je me partage entre les deux rôles. Le travail physique, je le fais avec les joueurs. Pour le travail tactique, je me mets un peu plus en retrait pour superviser.

Vous avez terminé co-meilleur buteur de P2B la saison dernière, avec 25 roses. Pourquoi jouez-vous en défense centrale cette saison ?

Parce que j’estime que c’est là que je peux apporter le plus à l’équipe aujourd’hui. J’ai joué quelques matchs devant, on n’en a pas gagné un seul. Les jeunes n’ont pas besoin de moi pour marquer des buts. Derrière, j’apporte surtout de la communication. Wautelet, qui sera prêt pour le deuxième tour, pourra jouer ce rôle également. Puis je trouve cela intéressant de jouer à plusieurs places. On développe d’autres facettes de son jeu.

Il y a un peu plus d’un an, vous aviez l’occasion de prendre la succession d’Éric Picart à Givry.

Retrouver des copains comme Pierre-Antoine François, David Lion et Jérôme Hinck était tentant. Mais avec le recul, aucun doute: j’ai fait le bon choix en restant à Chaumont. Je sentais que le navire givrytois commençait à couler. Puis, surtout, je ne me voyais pas abandonner le projet chaumontois. J’avais dit à mes joueurs, en début de saison, que nous allions aller chercher le titre. Il n’aurait pas été loyal de les quitter quelques semaines plus tard.

On a l’impression que la construction du jeu est secondaire, en P1, avec peu d’équipes qui repartent au sol de l’arrière. On entend même que « le beau jeu ne paie pas ». Votre avis ?

Je pense que tout entraîneur, au fond de lui, a envie que son équipe reconstruise proprement. Mais la réalité de cette P1 à 14 fait que beaucoup d’équipes jouent avec le trouillomètre à zéro, par crainte de la descente. Il faut repasser à une P1 à 16 dès la saison prochaine et protéger les équipes de première provinciale. Dans le contexte actuel, beaucoup d’équipes pensent avant tout à ne pas perdre et privilégient donc l’organisation.

Et votre philosophie à vous, quelle est-elle ?

En foot, il y a des victoires, il y a des défaites. Mais je pars du principe que, sur le long terme, la meilleure façon de gagner des matchs est d’avoir la maîtrise du ballon. Cela implique de ne pas se précipiter, de ne pas foncer tête baissée vers l’avant. Je veux que mon équipe soit capable, au cours d’un match, de réaliser une séquence de vingt passes sans perdre le ballon. À Chaumont, on a la chance d’évoluer dans un contexte favorable: on n’a pas de pression. Les anciens font en sorte de l’évacuer au maximum. Je serais évidemment déçu de descendre, mais il faut accepter ce risque quand on joue au football. On ne fait de toute façon pas grand-chose de bon sur un terrain quand on est stressé.

Vous utilisez parfois la vidéo ?

Oui, nous avons d’ailleurs une séance vidéo prévue ce soir (hier soir), pour revoir certaines images du match à Messancy. Nous avions déjà analysé les images des matchs contre Arlon B, en Coupe, et Arlon A, en championnat. On peut analyser le positionnement de chacun, voir si on a fait le bon choix avec le ballon. L’autre avantage de la vidéo, c’est qu’on entend tout. Contre Arlon B, personne ne parlait sur le terrain. Il y a un net progrès, depuis. C’est important la communication sur un terrain.