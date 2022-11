Les Houffaloises comptent 11 unités, soit une de moins que les Famennoises.

À y regarder de plus près, la situation ressemble étrangement à celle de la saison dernière puisqu’avant d’affronter… Aye, lors de l’avant-dernière journée du premier tour, Dinez C ne comptait également que 11 points.

Dinez avait profité du repos forcé de l’équipe B pour aligner Lucie Calay et Lola Hazée aux côtés d’Anaïs Simar pour s’imposer face aux Godîs. Le week-end qui arrive, l’équipe B de Dinez… ne joue pas. L’équipe C va-t-elle, comme la saison dernière, être renforcée ? "Aucune décision n’a encore été prise, Claudy Libart doit encore trancher", précise Lorine Guillaume.

Il y a un peu moins d’un an, la victoire de Dinez C face à Aye n’était que le prémices d’une belle série de cinq victoires consécutives, qui s’est prolongée au deuxième tour et qui a assuré aux Houffaloises un maintien assez rapide.

"Le maintien est notre seul objectif, poursuit Lorine Guillaume. Contrairement à beaucoup d’équipes, nous sommes quatre filles qui ont des semaines, voire parfois des week-ends très chargés. Nous travaillons dans des domaines différents, mais chacune avec des obligations. Nous ne pouvons donc pas nous entraîner très souvent. Donc, c’est certain, nous ne progressons pas beaucoup mais on donne tout ce qu’on peut et l’ambiance dans l’équipe est excellente."

Pour Lorine, si l’équipe a mieux joué après janvier, c’est une coïncidence. "Il ne nous manque pas grand-chose jusqu’à présent, juste… une victoire", lâche-t-elle. Si elles ont déjà pu compter à quelques reprises sur le coup de main de Lucie Calay, une joueuse supplémentaire est recherchée en vain depuis quelques saisons.

"D’autant plus que Dorothée Christophe est actuellement blessée", termine Lorine Guillaume.

Alors, l’équipe C de Dinez va-t-elle répéter l’histoire et lancer sa saison contre Aye ? Réponse samedi sur le coup de 16h00.