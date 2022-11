Le 30 octobre, le Messancéen a ainsi bouclé le Marine Corps Marathon de Washington en 2 h 32.57, décrochant ainsi la 6e place sur plus de 10 000 participants.

Ce chrono le hisse à la 9e place de la hiérarchie provinciale, emmenée par Jean-Marie Ancion et Justin Mahieu, alors qu’il n’en est qu’à ses premières expériences sur cette distance.

"J’avais déjà disputé deux marathons, précise-t-il. Mais le premier au terme d’un Ironman en triathlon, celui de Nice en 2018 (NDLR: donc après 3,8 km de natation et 180 km de vélo). Et le second à Metz en 2021, où j’avais simplement accompagné un ami."

Pas prévu

Et celui qu’il a disputé dans la capitale américaine n’était pas spécialement inscrit à son programme. "J’allais en vacances chez ma sœur, Sophie, à Washington, explique celui qui s’est souvent distingué sous les couleurs de l’Union Lorraine Athlétique. Et, coïncidence, ce marathon s’y déroulait au même moment. Je me suis décidé à y prendre part juste avant le semi-marathon de La Haye, dont j’avais fait mon gros objectif de l’année. Avec des semaines d’entraînement de 100 km pour celui-ci, cela pouvait passer. Justin Mahieu, mon coach, m’a d’abord suggéré de tenter d’approcher des 2 h 50. Mais voyant mon niveau à l’entraînement, il me sentait capable de 2 h 40, puis même 2 h 30. Je suis parti à 3.35 au km. Les dix premiers kilomètres étaient vallonnés, avec de vraies côtes. Je me suis vite retrouvé dans un groupe qui courait en 3.30, 3.31. Tout se passait au mieux et je n’ai pas ressenti de sensations désagréables au fameux mur des 35 km. Le groupe a explosé vers le 37e km. Je me suis retrouvé seul sur une autoroute. Mais j’ai très bien limité la casse, courant mon moins bon kilomètre en 3.50."

« J’avais besoin d’un objectif chrono »

Un véritable coup de maître donc, pour ce qui était presque un coup d’essai. Un mois plus tôt, Charles Van Hees avait signé un temps de 1 h 09.09 à La Haye, son deuxième semi, après avoir déjà couru en 1 h 10.25 en mars, à Lille. "Je suis revenu à la course à pied car j’avais besoin d’un objectif chrono pour retrouver la motivation de m’entraîner à fond, enchaîne ce longiligne athlète d’1m92 et 75 kg. Je devais déjà m’aligner à La Haye en 2021, mais la course a été reportée puis annulée. Je me suis tourné vers Justin Mahieu après Lille. Avant cela, je m’auto-coachais, entre autres en regardant des vidéos. Justin m’a préparé un plan pour atteindre mon pic de forme à La Haye. Lors de ma préparation, j’ai couru un 5 km en 15.44 à Remich, puis un 10 km en 31.28 à Saint-Laurent en Champagne-Ardenne, où j’ai fini troisième d’une course que Justin a remportée."

Sur sa lancée, Charles Van Hees espère bien sûr encore affoler les chronos en 2023. "Je courrai un semi au printemps, à La Haye encore ou à Gand, conclut-il. Et en deuxième partie de saison, je prendrai part à un autre marathon, à Valence ou à Berlin. L’objectif cette fois sera de descendre sous les 2 h 30. J’ai 36 ans, Kipchoge a battu le record du monde à 37 ans. Je dois donc encore avoir de la marge pour m’améliorer."