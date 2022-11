Roy et Melreux s’enlisent, mais ne rendent pas les armes

Melreux attend que le vent tourne

Melreux-Hotton touche aussi le fond. Malgré un noyau ambitieux, le coach Kevin Yangara ne trouve pas la bonne carburation. "On reste toujours dans cette spirale négative et on n’arrive pas à en sortir, soupire-t-il. La semaine dernière, on doit en mettre au moins trois avant la mi-temps. Au lieu de faire la différence, on rentre à la pause en se faisant rejoindre. Et lors de la dernière journée, si Érezée domine légèrement la première période, on ouvre le score, mais on n’arrive toujours pas à rentrer aux vestiaires avec cet avantage. Même quand on mérite de gagner, les points ne tombent pas. Il faut qu’on retrouve de la confiance et qu’on marque plus. On encaisse finalement peu, mais on a la plus mauvaise attaque de la série. Sur douze matches, on ne marque que dans six. J’essaie de changer des choses, mais le constat reste le même."

Le coach ne veut cependant pas baisser les bras. "La chance nous a tourné le dos durant cette première partie de saison. On aurait mérité mieux. À présent, on doit oublier cela et montrer un meilleur visage en continuant à travailler. Malgré ce début difficile, on maintient une moyenne de vingt joueurs aux entraînements. On garde également une bonne ambiance dans le vestiaire, c’est le plus important. Quand je les vois faire tant d’efforts et de sacrifices, je suis convaincu que cela finira par tourner."