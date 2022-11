Pierre Lesgardeur veut voir plus d'intensité à Libramont

Libramont souffle le chaud et le froid depuis l’entame de la saison. Éliminé par Musson en Coupe, le groupe de Pierre Lesgardeur va justement retrouver les Mussonnais ce week-end. "Pour prendre la revanche ? Non, je ne pense pas qu’on puisse dire cela, indique Pierre Lesgardeur. Mais nous sommes tous conscients qu’il ne nous reste plus que le championnat. Soit nous décidons de jouer autrement que ce que nous proposons pour l’instant et nous pouvons toujours espérer jouer un rôle dans ce championnat. Soit, nous gardons l’état d’esprit actuel et alors, il faudra tourner la page de cette saison bien plus prématurément que prévu."