Maucq répond à Servais: « Il parle alors qu’il n’a jamais fait trois ans dans un club »

La réponse du berger à la bergère ne s’est pas fait attendre. L’actuel mentor de Ciney a tenu à réagir aux propos de son ancien joueur: "Je rappellerai à cet énergumène que je n’ai connu que quatre clubs durant ma carrière de joueur et cinq depuis que je suis entraîneur: Ciney, Yvoir, Champlon, Hargimont et Marloie (NDLR, six, pour être précis, avec un passage de trois mois à la Sommenoise en 2016) . J’ai fait six ans à Yvoir (NDLR, quatre ans et demi, entre février 2006 et novembre 2010, marqués par une première démission en décembre 2008) et j’en suis à ma huitième saison à Ciney, en deux passages (NDLR, cinq saisons et demie si l’on ne compte que ses années comme coach, avec un premier mandat comme joueur-entraîneur entre janvier 2003 et janvier 2006, et un second, toujours en cours, entamé en juin 2020) ."