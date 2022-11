Leveling, la pivot qui manquait à Arlon

Mais Arlon est parvenu à se faire peur en fin de match en laissant Haneffe revenir à deux points. "Heureusement que Lisa François a mis deux lancers, sinon, les choses auraient pu mal tourner, avoue Théa Leveling. Je ne vous cache pas que nous avons eu un peu peur. Mais au final, nous avons cette troisième victoire. La saison passée, Arlon avait gagné quatre matches sur tout le championnat. Ici, nous avons déjà presque réalisé un aussi bon bilan alors que nous arrivons seulement au milieu du mois de novembre. C’est la preuve que l’équipe a progressé."

Si Théa Leveling n’était pas encore à Arlon l’an dernier, la jeune fille de 17 ans avait malgré tout suivi les Arlonaises à quelques reprises. "Quand j’ai su que j’allais signer ici, je suis allée voir quelques matches, commente la citoyenne d’Arlon. Ce qui a changé par rapport à l’an dernier selon moi ? C’est une question difficile. Je pense que cette année, le collectif est plus présent, avec un meilleur jeu d’équipe."

« Satisfaite dans l’ensemble »

On l’a dit, Théa Leveling est arrivée cet été. Mais la jeune fille aurait déjà pu rejoindre les Arlonaises un an plus tôt. "Serge François m’avait déjà contacté pour me proposer d’intégrer l’équipe, mais je n’avais pu suivre qu’une saison au Centre-Gaume et elle avait été arrêtée par Covid. J’avais donc dit que je poursuivais là-bas, explique Théa Leveling. Serge m’a recontacté en fin de saison dernière et cette fois, j’ai accepté. Je remarque quand même une différence au niveau de l’intensité et du physique. Et puis, je joue contre des filles plus expérimentées, qui ont une autre carrière. Cela change des matches avec les jeunes."

Avec sa taille, Théa Leveling est le profil qui manquait au groupe de Serge François. "Oui, j’ai un profil que l’équipe n’avait pas vraiment, constate-t-elle. Ma taille ? Je mesure 1m91. J’ai encore un peu grandi cet été, mais là, je pense que c’est terminé. Mon début de saison ? Serge a su me mettre en confiance pendant la préparation donc j’ai débuté le championnat de manière assez sereine. Dans l’ensemble, je suis satisfaite, même si je sais que j’aurais pu faire mieux à certains moments et que je dois encore progresser. Je dois encore plus me servir de ma taille pour faire la différence. Cela doit être un énorme atout pour moi, mais d’un autre côté, ce n’est que ma troisième vraie saison donc je me rends bien compte que j’ai encore des difficultés à certaines occasions."