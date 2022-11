Au premier acte, Athus a montré beaucoup d’envie. Cette équipe voulait vraiment nous battre. Après le repos, elle a craqué physiquement. On a raté beaucoup d’occasions. Les Athusiens ont mis une grosse pression sur le jeune arbitre dont c’était le 2e match en P3. On a un but annulé injustement pour hors-jeu. Ils auraient dû recevoir une seconde carte rouge. Mais j’ai revu en 2e mi-temps le bon Ethe, qu’on n’avait plus vu depuis quatre à cinq semaines.

Vous veniez en effet d’enchaîner trois défaites consécutives. Comment expliquez-vous ce passage à vide d’une équipe citée comme grande favorite en début de saison ?

J’ai beaucoup d’absents, je dois bricoler chaque semaine. Ce n’est pas gai. Contre Waltzing, j’avais cinq joueurs en moins. J’ai des équipes fort différentes à chaque match. C’est difficile d’avoir une régularité et des automatismes. Sur papier, j’ai une équipe pour jouer le titre. Mais au contraire de beaucoup de clubs où ce sont les joueurs non repris en A qui viennent renforcer la B, ici, vu toutes les blessures subies en A, ce sont les joueurs de la B qui doivent aller dépanner en P1.

Depuis la blessure de Lescrainier, votre capitaine, vos résultats se sont détériorés : 6/21. Est-il indispensable ?

Il faisait des bons matchs et il était bien physiquement. Il m’a appelé pour me dire qu’il avait moins mal et allait essayer de reprendre les entraînements d’ici deux semaines. On doit réussir à gagner sans lui. Dans la série, on est vraiment l’équipe à battre. Tout le monde se donne à 200% contre nous. Toernich est la seule équipe qui nous a vraiment dominés. Didier Muller (NDLR: coach de Toernich) m’a dit que c’était le meilleur match de son équipe depuis qu’il y était. Waltzing était à fond contre nous. Avec autant d’absents, je ne sais pas rivaliser.

« Toernich m’a impressionné »

Quelle équipe voyez-vous décrocher les lauriers ?

Toernich m’a impressionné. Sainte-Marie m’a bien plu aussi, même si on devait gagner ce match. Messancy a très bien joué chez nous, mais leurs performances sont en dents de scie. Je suis agréablement surpris par la série. C’est équilibré. Halanzy a deux ou trois bonnes individualités avec beaucoup de jeunes. C’est une équipe en devenir. Saint-Mard et Tontelange peuvent aussi compter sur de bons jeunes.

Vous n’êtes qu’à cinq points de la 3e place. Cela reste un objectif ?

Pas spécialement. Chaque dimanche matin, je dois chercher des joueurs car nous ne sommes que douze. Je reçois des coups de fil le samedi pour m’annoncer des blessures. Certains jeunes ne veulent pas venir pour s’asseoir sur le banc. Je dois changer de tactique à chaque fois en fonction des joueurs disponibles. C’est dur.

Vous allez affronter Rachecourt et Tontelange B, deux équipes de bas de tableau. Une bonne occasion de reprendre confiance, non ?

On verra l’équipe dont je disposerai. Tontelange remonte au classement. Cela ne m’étonne pas. Nous sommes tributaires de l’équipe A, de ses absents et des choix effectués par Séba Cognart. Ce week-end, Jean-François Woillard était avec nous.

Vu ce parcours chaotique, regrettez-vous votre choix d’avoir rejoint Ethe ?

Pas du tout. Ethe est un club familial comme Saint-Mard, je m’y sens bien. Je passe du temps aussi avec l’équipe A, Sébastien Cognart, Dario Mendoza, Laurent Brichard et Jérémy Vanneroy sont des amis proches. C’est vraiment familial. Je ne regrette pas d’être ici. Maintenant, cela ne signifie pas pour autant que je vais m’attarder en P3. On verra.