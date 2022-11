« Difficile pour une équipe B de travailler les automatismes »

Steve, quel est votre parcours footballistique ?

J’ai débuté à La Roche où ma maman habite. À 16 ans, je suis parti à Virton où j’ai évolué jusqu’en U19. J’ai ensuite évolué à Champlon, puis Ethe où je suis resté dix ans. J’évolue à Meix depuis quatre saisons, dans un club bien structuré et où il y a une très bonne ambiance.

Vous avez assisté à la débâcle de votre équipe à Martelange. Comment expliquez-vous ce mauvais résultat ?

Tout d’abord, il faut féliciter Martelange, qui dispose d’un noyau de qualité et qui n’a rien à faire à cette place au classement, même si les Ardoisiers ont eu la chance de marquer deux buts gags. De notre côté, nous constatons que nous tenons la dragée haute aux équipes du haut du classement et que nous peinons beaucoup contre les équipes moins bien classées. Il est difficile de trouver un équilibre quand on n’aligne jamais deux fois la même équipe. Ce n’est pas illogique vu que notre équipe B a pour fonction de permettre à ceux qui ne sont pas retenus en A de rester dans le mouvement, mais aussi aux meilleurs jeunes de se frotter au football des adultes. Il n’en reste pas moins que ce n’est pas l’idéal pour les automatismes et la régularité.

Quelles sont vos ambitions dans un tel contexte ?

Nous avons 15 points de retard sur le leader et 10 points d’avance sur la lanterne rouge. Nous ne pouvons rien espérer d’autre que de finir dans la colonne de gauche. Je ne pense pas que nous puissions être concernés par le maintien, vu que nous aurons la possibilité de nous renforcer avec des joueurs de l’équipe A s’il y a des matches couperets en fin de saison. C’est ce qui s’est passé la saison dernière à Châtillon où nous avons gagné 8-0 dans le match qu’il ne fallait pas perdre. C’était évidemment frustrant pour nos adversaires.

Ces perpétuels changements n’engendrent pas de la mauvaise humeur ?

Pas trop. Les joueurs de A qui redescendent préfèrent jouer avec nous plutôt que de se taper le banc lors d’un déplacement de deux heures en région liégeoise. Évidemment, les jeunes qui perdent leur place ne sont pas les plus heureux, mais on sait tous en début de saison que c’est le propre de cette équipe B.

Qui voyez-vous monter en P1 en fin de saison ?

Incontestablement Bleid. Je pense même qu’ils tiendront la route dans la division supérieure comme Messancy le fait cette année.