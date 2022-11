Oui, clairement. À tous les niveaux, que ce soit l’intensité, l’envie, le jeu collectif. On aurait pu avoir une meilleure réussite (NDLR: 6/22 à trois points, 17/26 aux lancers), mais on met quand même 20 points à une équipe qui joue le top en D2.

Dans le vestiaire, on était soulagé d’être enfin récompensé après une bonne prestation ?

C’était surtout de la joie. On était vraiment content d’avoir gagné. Les derniers matches, on les avait abordés en se disant, avant tout, qu’on ne devait pas se prendre une pilule. C’est mon ressenti. Mais là, on l’a joué pour le gagner.

Sur les trois derniers matches, vous aviez perdu de 2, 4 et 6 points, contre Donza, à Waregem et contre Royal IV. C’est frustrant ?

Bien sûr. Mais surtout contre Royal IV. On a laissé passer la victoire. À Waregem et contre Donza, on a quand même été mené durant tout le match, avant de revenir à la fin. Cela aurait été un hold-up.

Qu’est-ce qui vous a permis de prendre le dessus, cette fois ? L’intensité défensive ?

Oui. On a mis une grosse intensité pendant 40 minutes. On a eu très peu de période de flottement. Et c’était un très bon basket. On a joué à la chestrolaise, dur, sans être méchant, mais vraiment dur. Et Ypres n’a pas su tenir le même rythme.

La consigne, c’était de jouer vite pour déstabiliser les pivots de Ypres, et notamment Fall (2,11 m) ?

Notre jeu, c’est de jouer vite, et de marquer en transition. On a eu un très bon pourcentage en contre-attaques. Nos intérieurs, Mathis, Hugo, Lucas, Pierre, ont fait un match monstrueux défensivement. Si j’ai pris autant de rebonds (9), c’est entièrement grâce à eux. On a réussi à sortir du match un gars de 2,10 m qui nous avait vraiment embêtés au match aller.

D’un point de vue personnel, c’est aussi votre meilleur match de la saison ?

Oui, oui, mon meilleur match cette année. J’ai eu un début de saison un peu compliqué. J’ai dû trouver mes marques. J’en ai parlé avec le coach. Il m’a confronté un peu à ce que je faisais moins bien. Dans l’équipe, des joueurs ont pris plus de responsabilités, avec raison. On a peut-être un peu moins joué sur moi. Pour ma part, j’ai joué avec moins d’intensité. Je m’en suis rendu compte et je me suis remis en question ces dernières semaines. Et ça a fonctionné. Je me suis mieux entraîné et je me suis vraiment donné. Je gérais parfois mal mes efforts aussi, par rapport à mon travail (prof d’éducation physique). J’étais frustré. Je suis content d’avoir regardé dans mon assiette et de ne pas m’être frustré sur l’équipe.

Vous aviez commencé le match sur le banc le week-end précédent, contre Royal IV. Vous aviez compris la décision du coach ?

Oui. J’en avais discuté avec lui en amont et j’étais tout à fait d’accord. Je trouvais aussi que Raph (Dubois) méritait amplement de commencer. Je me suis dit que je devais me reconcentrer sur les fondamentaux et mettre plus d’intensité.

Elle vous plaît, cette D2 ?

Oui, hein, c’est top ! L’année dernière, on a quand même survolé le championnat de D3. Je pense qu’on avait terminé avec 3 défaites (NDLR: et 21 victoires). Là, on se retrouve dans une division où on reprend le rôle du Petit Poucet. Et contre des équipes plus fortes, on s’améliore plus vite.

Sur ces premiers matches, on peut dire que Neufchâteau y a sa place, alors que l’équipe est montée sans renfort…

Tout à fait. On vient de faire un très bon match et j’espère que cela va être un déclic. Il faut jouer comme cela chaque week-end.

Vous avez pensé à l’avérage, en fin de match, contre Ypres ?

Oui, oui, clairement. On garde ça en tête.

Cela veut dire que terminer le premier tour dans le Top 4 est l’objectif ?

Non, je ne peux pas dire cela. Pour moi, notre seul objectif, c’est de se maintenir. Je n’ai pas le Top 4 en tête. Tout ce que je veux, c’est que Neufchâteau soit toujours en D2 dans un an. Il faut encore gagner. Ce week-end, ce sera un match très important contre Merelbeke. Attention, ce ne sera pas comme au match aller. Ils ont un nouveau joueur, un pivot. On doit se méfier.