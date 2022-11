"Étre la première personne pratiquant ce sport à recevoir le Reding est un réel honneur, sourit celle qui pratique l’haltérophilie depuis un peu plus de trois ans, et est aussi adepte du crossfit. D’autant qu’il s’agit d’une discipline peu populaire, qui mérite et a besoin d’être connue."

« Serge Reding, tout le monde en parle »

À la question de savoir si elle connaissait Serge Reding, la réponse de Manon Angonèse est sans équivoque. "Dans l’haltérophilie, tout le monde en parle, confie-t-elle. Même si depuis lors, notre sport a beaucoup évolué. Il n’y avait jadis pour ainsi dire que des hommes qui le pratiquaient. Aujourd’hui, il y autant de femmes, et même plus que d’hommes. On a envie d’être l’égal d’eux, et on y trouve un lien étroit entre force et grâce."

En 2021, Manon Angonèse avait fini quatorzième des Mondiaux et dixième aux championnats d’Europe. Elle participera à ses prochains championnats du monde en décembre en Colombie, et championnats continentaux en avril en Arménie.

"Aux Mondiaux, je ne me bats pas avec les mêmes armes que beaucoup de filles, avance l’athlète de 29 ans et Sainte-Marie. Qui plus est, on trouve nombre des meilleures dans les pays d’Amérique latine. Elles seront toutes là. Je serai déjà très contente de rester dans le top 16. Même si beaucoup de choses peuvent se passer. À l’Euro par contre, je viserai une médaille sur l’arraché. J’espère évidemment aussi me qualifier pour mes premiers Jeux olympiques, à Paris en 2024."

Manon Angonèse possède par ailleurs un record à l’arraché de 95 kg, à l’épaulé-jeté de 118 kg, et de 208 au total, soit l’enchaînement des deux. Il va sans dire qu’elle entend aussi placer les trois barres plus haut encore !