Florine Gaspard, lauréate du Mérite sportif provincial : « Un trophée qui me raccroche à mes origines »

Florine, ce Mérite sportif provincial, qu’est-ce qu’il représente pour vous ?

C’est un réel honneur, je suis super-contente. J’ai aussi reçu le Mérite de la commune de Bastogne récemment et j’apprécie ce genre de prix parce qu’il me raccroche à mes origines. Même si je vis désormais loin de ma région natale, cela prouve que je ne suis pas oubliée.

Vous étiez 3e en 2018 et 2020, 2e en 2019: vous aspiriez dès lors à gagner une fois ce trophée ?

Vous ne pouvez pas être déçue quand vous êtes devancée par Thomas Meunier ou Arnaud De Lie qui réussissent de superbes carrières. Maintenant, me dire qu’une fois, j’ai été devant eux, c’est forcément gratifiant.

Tout comme les huit titres que vous venez de remporter en championnats nationaux (6 en France dont 4 en relais, 2 en Belgique) ?

J’étais super-contente. De mes victoires comme de mes chronos. J’ai battu plusieurs records personnels. Je ne pensais pas aller si vite en championnat de France, comme un peu plus tôt à la manche de Coupe du monde de Berlin. Au championnat de Belgique, je me suis limitée aux 50 et 100 brasse parce que j’avais eu un gros week-end avant. Et puis, je venais d’apprendre ma qualification mondiale, donc je devais songer aussi à me ménager. Mais je tenais à gagner ces deux courses.

Parlons-en de cette qualification mondiale et de ces minima revus après la réclamation de Fleur Vermeiren devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport. C’était stressant cette attente ?

Oui et non. C’est vrai que les minima étaient très élevés, bien plus que ceux de la Fédération internationale, mais je m’étais mis en tête que je pouvais y arriver (NDLR: 29.77 sur 50 brasse, soit 7 centièmes de plus que son record). J’étais convaincue d’y parvenir et c’est quand j’avais le sentiment d’être en bonne voie qu’on m’a appris que la qualification était acquise.

Vous auriez pu entreprendre la même démarche juridique que Fleur Vermeiren ?

Non. Parce que la compétition en bassin de 25 m est un peu moins importante qu’en grand bassin et parce que mon objectif prioritaire, c’est Paris 2024. Si j’avais échoué, j’aurais tourné la page, mais voilà, c’est fait et je suis très contente d’aller en Australie, d’autant que c’est un pays dont j’ai toujours rêvé.

Décalage à digérer

Vous y allez avec quelles ambitions ?

J’espère faire mieux que l’an dernier, quand j’avais pris la 11e place sur 50 m brasse. Sur 100 m, j’ai moins de repères puisque j’étais malade au moment de cette même course il y a un an. Maintenant, il y a différents paramètres à prendre en compte. Mon programme est un peu chamboulé, mais on ne peut pas remettre en place une préparation spéciale pour ce rendez-vous. Et puis, il y a le décalage horaire à prendre en compte (NDLR: 10 h). On part le 7 décembre et ma première course est prévu le 14. Idéalement, il faudrait que je m’adapte déjà un peu à Marseille, en décalant mes heures d’entraînement et de sommeil. Mais je ne m’entraîne pas seule, donc il faudra voir ce qu’on peut faire.

Vous parliez du 100 m. Vous avez évoqué récemment vos difficultés sur votre 2e partie de course. Vous y travaillez spécifiquement ?

Oui, depuis quelque temps déjà. Mon premier 50 m est facile, il est devenu naturel, dans le deuxième, après 15 m, j’ai du mal et ma technique devient moins fluide. Donc, on met l’accent sur ce point à l’entraînement. En enchaînant par exemple 20 x 50 m à la même allure. J’ai augmenté un peu mon volume d’entraînement à cet effet et je disputerai un peu plus de 200 m aussi.

"J'ai écarté mes pensées négatives"

Depuis quelques mois, Florine Gaspard bénéficie du soutien d’une psychologue du sport, attachée à l’Adeps. La Bastognarde souhaitait évacuer le stress qui l’a parfois desservie lors d’importants rendez-vous. «Je l’ai vue quelques fois en Belgique et en général, on travaille à distance, précise la recordwoman de Belgique du 50 m brasse. On a travaillé beaucoup sur mes pensées négatives. J’avais tendance à retenir ce qui n’a pas bien été. Désormais, je m’évertue à garder surtout les bons côtés. Je me sens plus en confiance, plus à l’aise. On a instauré une routine d’avant-course et je m’y tiens, sans penser à autre chose. Il y a pas mal d’exercices de relaxation à mon programme, notamment pour mieux dormir parce que j’avais parfois du mal de trouver le sommeil avant les courses. Jusqu’ici, on a beaucoup mis l’accent sur cet aspect psychologique et je sens que cela porte ses fruits. Après, on se concentrera davantage sur la préparation mentale.»

Diététique et respect des heures de sommeil

Florine, qui s’échauffe invariablement avec ses AirPods pour éviter les perturbations extérieures – «souvent Billie Eilish pour commencer, confie-t-elle, puis des musiques plus rythmées à l’approche de la course» –, a le sentiment aussi d’être devenue plus professionnelle dans sa préparation. «J’ai fait le point durant mes dernières vacances, dit-elle. Qu’est-ce qui n’a pas été, qu’est-ce que je pouvais amener en plus pour franchir encore un palier? Pour l’alimentation par exemple, j’ai toujours fait attention, mais je n’avais jamais fait appel à un diététicien. C’est le cas depuis septembre et je sens là aussi une différence. Je suis devenue plus stricte aussi en matière de récupération. Avant, j’avais tendance à me dire qu’une sieste ou une heure de sommeil en moins, ce n’était pas bien grave; j’y fais plus attention. J’utilise aussi des boissons de récupération, des compléments alimentaires. Mais tout cela ne veut pas dire que je ne permets pas le moindre écart. Parce que c’est nécessaire de relâcher la pression de temps à autre. À Marseille, il arrive qu’on sorte, mais l’important, c’est de placer les sorties au bon moment.»

Plus d’assurance

Conséquence ou non de tous ces changements, la sociétaire du Cercle des Nageurs de Marseille semble dégager aussi plus d’assurance lors de ses apparitions en public, même si elle n’en manquait pas vraiment auparavant. «C’est bien possible, confirme-t-elle. Avant, j’avais l’impression de ne pas être légitime par rapport à ce que je faisais. Je me disais que ce n’était pas si terrible, que d’autres faisaient mieux. Maintenant, même si je veillerai toujours à ne pas paraître hautaine, j’ai plutôt tendance à penser que j’ai fait une finale européenne ou que j’ai battu un record de Belgique et que c’est déjà très bien. La pensée positive, comme je le disais. Pour tout vous dire, dans mon appartement, j’ai placé divers post-it qui me rappellent mes performances. J’ai bien nagé à telle occasion et c’était mon objectif; c’est ce que ces petites notes me rappellent régulièrement.»