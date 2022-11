La cérémonie s’est déroulée à l’Espace 23 de Bastogne, dans le jardin de la lauréate du mérite. Deuxième en 2019, troisième en 2020, Florine Gaspard a confirmé, dans la foulée de ses récents sacres nationaux, son attrait pour les podiums puisqu’elle s’est hissée sur la plus marche cette fois, devançant le cycliste Arnaud De Lie, lauréat des deux années précédentes, ainsi que l’haltérophile Manon Angonèse et la cycliste-VTTiste Julia Grégoire, ex aequo à la troisième place.

Celles-ci ne sont d’ailleurs pas venues pour se contenter des accessits, et du chèque qui va avec, puisqu’elles sont également montées sur scène chacune à une autre reprise. La Gaumaise Angonèse pour se voir décerner le prix Reding, coup de cœur de l’année ; la Barvautoise Grégoire pour succéder à Lola Lepère au palmarès de la révélation.

Venue de Marseille, où elle s’entraîne depuis plus d’un an désormais, en opérant un détour par Louvain, où elle a disputé les championnats de Belgique, Florine Gaspard était tout sourire au milieu de ce trio de dames récompensées comme elles le méritent. "Je suis Bastognarde, donc j’apprécie aussi le trophée communal (NDLR: qu’elle a reçue il y a peu). Et ce mérite sportif provincial est très important également. Parce que même si je vis désormais loin de ma province, c’est toujours un grand plaisir d’y revenir et de revoir des connaissances", a-t-elle confié.

Vous découvrirez dans notre prochaine édition une interview de la lauréate qui a été félicitée au passage par Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne, et Nathalie Heyard, députée provinciale en charge du Sport. Et ce sont deux autres nageuses qui se sont chargées de lui remettre son trophée, en l’occurrence l’Arlonaise Christelle Janssens et la Bastognarde Fabienne Dufour, qui avaient respectivement participé aux Jeux de Séoul en 1988 et Sydney en 2000. Ingrid Lempereur, qui avait décroché la médaille de bronze à Los Angeles en 1984, aurait aimé être de la fête également, mais elle n’a pu se libérer. Une médaille pour une brassiste luxembourgeoise en 84, et rebelote 40 ans plus tard, à Paris ? "L’important, c’est déjà d’y être, mais si je peux empocher une médaille au passage, je suis preneuse", a conclu Florine Gaspard.