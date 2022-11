Timothée Freid serre les fesses à chaque corner concédé

Ce qui embêtait surtout Timothée Freid, c’est la manière dont Houffaloise a encaissé les deux premiers buts. "Encore une fois, nous nous prenons des buts sur phases arrêtées, peste l’ancien joueur de Bastogne et Vaux. Depuis le début de la saison, 90% des buts que nous avons pris, c’était à cause d’une phase pareille. Moi, je commence à serrer les fesses quand nous concédons un corner (rires). Je ne sais pas comment corriger cela, mis à part en se donnant à fond et en allant jouer le ballon. On connaît l’importance des phases arrêtées dans le foot moderne, mais malheureusement, ce n’est pas notre point fort."

Avec treize points en douze matches, Houffaloise occupe actuellement la neuvième place. "C’est correct, mais ce n’est pas suffisant, note Timothée Freid. Certains matches nous laissent quelques regrets. Le coach avait dit qu’il fallait engranger le plus vite possible pour ne pas stresser jusqu’au bout, mais si six équipes descendent, je crois bien que ce sera le cas. D’autant plus que le trou est en train de se creuser avec le top 6 et le reste."

Arrivé à Houffaloise cet été, Timothée Freid se sent bien dans son nouvel environnement. "Je connaissais quelques gars, mais sans plus. Je ne regrette pas mon choix, je m’entends bien avec le coach et les joueurs. Le petit hic, ce sont les résultats. Ma saison ? J’ai bien débuté et puis, je me suis blessé. Là, j’ai encore une petite élongation, mais je ne sais pas m’arrêter, j’ai toujours envie de jouer."