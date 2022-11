Pour Lola Lepère, c’était la dernière Bourse du sport

Lola, comment avez-vous utilisé ces trois Bourses que vous avez obtenues ?

En achetant du matériel essentiellement. Des mini-haies notamment, ainsi qu’un chariot pour les transporter. Comme je ne m’entraîne généralement pas aux mêmes heures que les autres athlètes, c’est utile d’avoir son propre matériel. J’ai pu financer une partie de mes perches aussi, mais pas tout évidemment. Ce n’est pas une somme énorme bien sûr, mais c’est utile et c’est aussi une forme de reconnaissance qui n’est pas fréquente en athlétisme. Contrairement au foot par exemple, vous pouvez difficilement espérer vous remplir les poches (rires).

Vous pratiquez un sport à un certain niveau déjà puisque vous avez pris part aux championnats d’Europe U18 cet été. Vous recevez d’autres formes de soutien ?

De la Ligue francophone d’athlétisme, oui. Grâce à mon statut d’espoir sportif.

Un montant important ?

Environ 2 000 €. Mais ce n’est pas un montant cash que l’on reçoit. En fait, il faut rentrer des justificatifs pour les frais de stage et de déplacement afin d’être remboursé. Si je vais à l’Euro, tout est financé par la Fédération bien sûr, mais j’ai par exemple pris part à un stage LBFA en août et le montant est compris dans ces 2 000 €. C’est une aide précieuse, mais elle s’épuise vite et cela ne suffit évidemment pas pour financer toute une saison. Je crois que rien qu’en déplacements, on ne doit pas être loin des 2 000 €.

À 17 ans et demi, après avoir réussi vos deux dernières années de secondaire via un jury central, vous en êtes où dans vos études ?

J’avais entamé en septembre des études en éducation physique, à Virton, mais j’ai abandonné. Il y avait trop d’heures de sport et au bout du compte, j’étais fatiguée pour mes entraînements d’athlétisme. Ce n’était pas compatible. Je suis des formations depuis lors. Je viens d’en terminer une en nutrition sportive. En janvier, j’en entame une seconde, de personal trainer.

Vous vous orientez donc vers le coaching sportif ?

C’est un domaine qui m’intéresse, oui. Et la nutrition sportive, c’est à la fois intéressant pour moi actuellement, mais aussi pour l’avenir, si je veux effectivement offrir un bon encadrement à des sportifs.

Retour à Jérusalem ?

Et votre blessure, qui vous a longtemps tenue éloignée des pistes et des sautoirs, elle est définitivement oubliée ?

Oui, je ne ressens plus la moindre douleur et je peux m’entraîner sans retenue.

Où en êtes-vous à ce sujet ?

J’ai commencé la saison il y a six semaines, avec un bon travail de résistance. On va peu à peu aborder la vitesse. Le but, c’est d’être prête pour fin décembre, début janvier.

Et donc pour une bonne saison indoor ?

Oui, la compétition me manque, je ferai plusieurs championnats et d’autres compétitions.

Avec un objectif majeur pour la saison estivale 2023 ?

Les championnats d’Europe U20. Ils devaient se dérouler en Roumanie (NDLR: à Cluj), mais le lieu a changé et finalement, ce sera de nouveau à Jérusalem, comme pour le récent Euro U18 (NDLR: du 7 au 10 août).

Les 17 boursiers 2022

Svenia De Coninck, 17 ans, athlétisme, Thibessart

Mouhammad Gazaloev, 18 ans, judo, Bastogne

Ninon Gontier, 15 ans, escrime, Neufchâteau

Arnaud Huberty, 16 ans, badminton, Messancy

Malia Jacquemin, 14 ans, athlétisme, Jamoigne

Emy Lamort, 15 ans, athlétisme, Vance

Alexandre Léonard, 19 ans, escrime, Ebly

Lola Lepère, 17 ans, athlétisme, Bertrix

Juliette Lothaire, 17 ans, athlétisme, Maissin

Alexandre Noël, 16 ans, escalade, Arlon

Aberdeen O’Driscoll, 15 ans, gymnastique, Léglise

Juliette Pinson, 17 ans, athlétisme, Sainte-Marie-Chevigny

Emy Raty, 16 ans, football, Latour

Romain Serra, 17 ans, athlétisme, Vesqueville

Emma Siegers, 17 ans, cyclisme, Rendeux

Noélie Therasse, 15 ans, football, Humain

ULA Arlon (athlétisme): bourse handisport