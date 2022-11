Michaël Gonry: « Alain Gilles devrait faire profil bas »

Les départs de Matthieu Laffargue et Gaëtan Ensch. "Alain Gilles dit qu’il a été surpris de les voir partir. Une honte. Appelez-les, vous verrez ce qu’ils diront. C’est lui qui les a mis de côté parce qu’il voulait remplacer la moitié de l’équipe. Et ce ne sont pas les seuls exemples. Lucas Thiry (NDLR, parti à Assenois), un jeune prometteur, pourquoi est-il parti ? Je pourrais encore en citer d’autres."

L’étroitesse du noyau. "Il aurait voulu deux joueurs supplémentaires ? Eh bien il n’avait qu’à mieux gérer le budget mis à sa disposition puisque c’est lui qui a géré le recrutement de A à Z, avec deux autres personnes qui ont également quitté le club. Il a voulu recruter des stars, pour la gloriole. Si le noyau est trop étroit, c’est uniquement de sa faute. Il a même été jusqu’à puiser dans ses défraiements personnels pour rémunérer des joueurs."

La gestion de l’équipe. "Alain Gilles n’avait plus la main sur l’équipe. Cela se ressentait déjà en fin de saison passée. Les joueurs faisaient la loi et, parfois, il n’y avait que six joueurs à l’entraînement."

La double casquette T1 – directeur technique. "L’idée venait de lui et elle n’était pas mauvaise au départ. Il avait convoqué tous les parents de joueurs pour leur présenter un magnifique PowerPoint. Les paroles étaient belles. Mais on attend toujours les actes…"

Les infrastructures. "Le dossier pour les améliorer est en route. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faudra probablement encore deux ou trois ans pour que le projet se concrétise. Mais le club y travaille."

La fin de la saison. "Je ne suis pas encore trop inquiet. L’équipe montre de belles choses, mais est mal payée pour l’instant. Éric (Picart) cherche des solutions, des joueurs vont revenir dans le coup et les écarts au classement restent minces, donc nous sommes loin d’avoir dit notre dernier mot. On entend d’ailleurs chaque semaine des gens dire que Freylange n’est pas à sa place." M. Pn.