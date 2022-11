Marvin Étienne, le couteau suisse du nouveau Rochefort

Face à Marloie, Marvin Étienne a débuté juste derrière Mathieu Cornet avant de redescendre d’un cran après la sortie de Maxime Lambert. "Le rôle que je préfère ? Dans le dispositif qui est mis en place depuis quelques matches, c’est vraiment le poste de numéro 8 qui me convient le mieux. J’aime cette position de box-to-box où tu n’es jamais à l’arrêt. Tu attaques, tu défends, tu joues un peu partout et j’ai les capacités pour le faire."

Sur le match de dimanche, Marvin Étienne confiait que Rochefort n’avait jamais vraiment douté. "Je pense que c’est un match qui a été maîtrisé de A à Z, estimait l’intéressé. Le plan de jeu ? C’était le même que la semaine dernière. Nous avons mis un gros pressing pendant quinze-vingt minutes et puis après, le but était de voir comment allait réagir cette équipe de Marloie. Il fallait gérer nos temps forts et nos temps faibles, mais en première période, nous n’avons concédé aucune occasion et nous avons campé dans la partie de terrain adverse pendant plus d’une demi-heure."

Et après le but d’ouverture, Rochefort a joué en patron. "Marloie a un peu poussé une fois que nous sommes passés devant, peut-être que nous avons un peu reculé, mais finalement, nous avons su rester calmes, sereins, disait Marvin Étienne. Et la sérénité, c’est vraiment le maître mot depuis quinze jours. Ce qui a changé à Rochefort ? Je ne sais pas. Peut-être qu’au niveau de la mentalité, il y a eu du changement. Chez certains joueurs, l’envie est peut-être plus présente. Ce qui est certain, c’est que désormais, nous formons un bloc. Nous sommes une vraie équipe et je pense que désormais, nous pouvons jouer contre n’importe qui. Un Rochefort pareil doit prendre son envol ? Je l’espère."

Givry, le futur adversaire des Rochefortois, est en tout cas prévenu…