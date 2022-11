Martin Delwiche voit tout doucement le bout du tunnel

Et lorsqu’on demande à Martin Delwiche quel est son souci, le Libramontois est bien incapable de vous répondre. "J’ai des douleurs dans la cuisse depuis des années, souffle-t-il. Je suis resté petit très longtemps et puis, j’ai grandi d’un coup. Mais mon pic de croissance a été trop rapide. Ici, j’ai déjà été voir des spécialistes, mais pour avoir un rendez-vous, il faut avoir une patience légendaire. C’est vraiment la galère. On m’a dit de rester au repos, d’autres m’ont dit de suivre des séances de kiné. Je me suis aussi rendu chez David Thomson, l’ostéopathe. Lui, c’est une machine et cela m’a fait du bien."

« Pas un scandale si on prend les trois points samedi »

Mais si Martin Delwiche n’a pas encore pu reprendre, l’homme va encourager ses équipiers. Mais il ne le cache pas, il a mal, très mal de suivre le match depuis les tribunes.

"Je n’ai jamais aimé cela, confie-t-il. J’essaie d’être présent lors de chaque match à domicile. J’ai aussi suivi quelques déplacements, je pense par exemple à Durbuy ou encore Givry. Le coach demande aux joueurs qui ne sont pas repris de venir encourager les copains. Mais pour moi, aller au foot, c’est ma pénitence du week-end. Quand je suis sur le banc, je n’ai aucun souci et je ne râle jamais. Mais là, être en tribune et être impuissant quand les choses tournent mal, c’est vraiment frustrant."

Ce samedi, Martin Delwiche a donc assisté au partage des siens face à Aywaille. "Et étant donné notre se conde période, je pense que si nous terminons avec les trois points dans la poche, cela n’aurait pas été un scandale, juge le Libramontois. Notre cinquième match sans défaite ? Oui, c’est vrai. Mais d’un autre côté, on a coutume de dire qu’avec des partages, tu n’avances pas."

Quand on demande à Martin Delwiche ce qu’il manque encore à Libramont pour être mieux classé, l’homme prend le temps de réfléchir.

"C’est une question délicate, lance-t-il. Je suis mal placé pour pouvoir juger alors que je n’ai même pas foulé le terrain pendant une seule minute. C’est toujours plus facile de critiquer quand tu es debout dans les gradins. Je vois en tout cas du positif depuis l’entame de la saison. Mais je pense que le principal souci, c’est que nous manquons encore de régularité pendant une rencontre. Nous avons trop souvent un coup de mou qui se paye cash. Nous devons apprendre à faire preuve de concentration de la première à la dernière minute. Mais comme je l’ai dit, c’est facile à dire quand tu n’es pas sur le terrain."