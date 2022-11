Corentin Poncelet, le petit crollé qui fait sensation à Paliseul

"Et je pense même que nous aurions mérité un peu plus que ce partage, glisse Corentin Poncelet. Nous avons eu des occasions, mais nous n’avons pas su les mettre au fond. C’est notre petit souci pour l’instant. La semaine précédente face à Rossignol, nous avions déjà galvaudé pas mal. Mais cela va se régler. Le nouveau coach a modifié notre manière de jouer, nous construisons un peu plus, en limitant les touches de balle et je suis persuadé que cela va porter ses fruits."

Pour Paliseul, la donne est simple. Les Grenouilles n’ont pas battu une seule équipe située devant eux, mais mis à part face à Rossignol et Grandvoir (deux partages), elles ont écarté les équipes classées en dessous. Alors, faut-il en déduire que Paliseul est à sa place ?

"Je pense que nous pourrions être un peu plus hauts, confie Corentin Poncelet. Pour moi, prendre place dans le Top 5 n’est pas impossible. Après, nous jouons Florenville dimanche, je pense que c’est un match qui va décider de pas mal de choses. Si nous gagnons, nous pourrons nous replacer. Mais nous pouvons avoir des regrets en repensant aux duels face à Rossignol et Grandvoir. Car avec quatre points en plus, nous serions dans ce fameux Top 5."

Du haut de ses 19 ans, Corentin Poncelet est un pur produit de Paliseul. Et pourtant, depuis quelques années, le téléphone du médian a déjà sonné plusieurs fois. "J’ai eu des propositions pour partir, mais je me sens bien à Paliseul et j’ai surtout envie de jouer avec mes potes, lance l’intéressé. Nous avons une bonne petite équipe, avec des jeunes du club qui sont bourrés de qualité. Pourquoi est-ce que je partirais ? Paliseul, c’est une grande famille. Moi ici, j’ai l’occasion de jouer avec mon frère et mes cousins. Au total, nous sommes cinq Poncelet dans le groupe. Un Paliseul composé de 11 Poncelet ? Oh, on pourrait y arriver (rires)"

Il aime faire tourner son équipe

Depuis le début de la saison, plusieurs adversaires de Paliseul nous ont déjà avoué être tombés sous le charme du "petit crollé qui joue dans le milieu." "J’ai l’impression de réaliser un bon premier tour et de vraiment trouver mes marques, explique Corentin Poncelet. Je pense que c’est ma meilleure saison depuis que je joue en équipe première. Je prends un peu d’expérience et cela me permet d’avoir plus d’impact dans le jeu."

Capable de jouer sur un flanc ou en soutien de l’attaquant, c’est au poste de numéro 8 que le Paliseulois s’éclate depuis quelques rencontres. "Cela me permet de toucher beaucoup de ballons et c’est ce qui me plaît. J’aime faire tourner le jeu, dit-il. Avant, j’avais demandé à être décalé à gauche car j’avais un blocage dans l’axe, je ne parvenais plus à m’exprimer à cette position. Mais cela va mieux maintenant."

Et même s’il est haut comme trois pommes, n’allez pas croire que le gamin ne sait pas mettre la godasse. "Peu importe le mec en face de moi, je n’ai pas peur d’aller au duel, raconte Corentin Poncelet. Je ne me mets jamais la pression. Et je sais que si je ne mets pas le pied, je vais perdre la balle. Donc, je n’hésite pas."