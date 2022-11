Les hommes d’Emeric Heneffe sont à nouveau tombés, et pour de bon cette fois, vendredi chez leur voisin habaysien. Un mauvais Rulles, tout simplement. "On a fait preuve de laxisme défensif pendant trente minutes, les trente premières, peste le coach rullot. On n’était vraiment pas bon. On joue comme on s’entraîne… Et j’ai trouvé Habay pas mal. On a mieux joué dans le dernier quart-temps et pour le même prix, on aurait pu gagner. Mais ça aurait été du vol !" Les Rullots devaient se relever dès le lendemain face à Musson, qui réalise un très bon début de saison. Ils y sont parvenus, mais ce fut à nouveau difficile. Le score final (69-59) est forcé pour les Mussonnais. "On a recommencé comme à Habay, regrette Emeric Heneffe. Avec le même laxisme défensif. "

« Dominant en 2e »

Il a fallu cinq minutes à Musson, privé de Giberti (blessé au doigt) pour entrer dans la partie (9-2 à la 4’), puis les échanges s’équilibrent (16-15). Les Mussonnais prennent ensuite l’initiative, sous l’impulsion de Lanotte (22-25), et M. Jacquemin maintient Rulles dans le match, avant un missile de D. Lambert sur le buzzer de la mi-temps (34-35). Après la pause, Rulles reprend la main en s’appuyant sur une meilleure défense, mais Braet (9 des 11 points de ses couleurs en dix minutes) permet à Musson, très maladroit aux tirs, de rester dans le coup: 49-46 à la 30’. Les Rullots vont alors faire la différence en élevant encore d’un cran le niveau de leur défense, très agressive, à l’image d’un excellent M. Jacquemin. Devant, Henriot fait monter les chiffres à 60-48 (34’), alors que Musson ne trouve pas de solution et perd de nombreux ballons. Mais les hommes de Bastien Delepine ne baissent pas les bras et ils reviennent à 62-56 (38’), après une bombe de Barras et un lancer de G. Jacquemin. Rulles ne cède toutefois pas à la panique et assure son succès via Chiarello en contre-attaque et H. Lambert (69-59). "Je trouve qu’on a été dominant durant la 2e mi-temps, glisse Emeric Heneffe. Là, j’ai vu de l’intensité et une bonne défense. Mais on n’est pas capable de jouer comme cela pendant 40 minutes. Parce qu’on ne s’entraîne pas bien."

Tensions dans le groupe

"Par rapport à notre match à Habay, où il n’y avait pas d’envie et pas d’agressivité, c’était quand même beaucoup mieux, relève l’ailier Quentin Graisse. On devait réagir. On ne pouvait pas enchaîner deux défaites sur le même week-end, cela aurait cassé le moral et notre dynamique. Musson, c’est une bonne équipe, même sans Giberti. Leur défense de zone nous a bien embêtés et je trouve qu’ils jouent super bien ensemble. Heureusement, on a eu une bonne passe en 2e mi-temps. Et on a bien défendu en équipe. On s’est battu sur chaque ballon. C’est comme cela qu’on s’en est sorti."

Dans deux semaines, face à Athus, leader invaincu, les Rullots joueront gros. La première place sera en jeu. Autant dire qu’ils ont plutôt intérêt à se reconcentrer et à enclencher la vitesse supérieure, car ce week-end, c’était un avertissement. Et quand on voit les tensions présentes dans le groupe, il y a de quoi se poser des questions… "Ce sera un gros match et il va falloir être meilleur que cela, c’est sûr, ajoute Quentin Graisse. J’ai été voir Athus et c’est très bon. Michaël Raimond fait un super travail là-bas. Les jeunes jouent beaucoup et prennent leurs responsabilités. Il faudra la même défense qu’en 2e mi-temps, mais aussi plus de bonnes options en attaque et d’adresse aux shoots. "