Dans un match perdu dans le brouillard de la Cova, où les spectateurs n’ont rien vu, l’arbitre a dû interrompre la rencontre pendant une petite demi-heure. "La situation a été compliquée toute la rencontre, on ne voyait pas l’autre bout du terrain", constate Sébastien Faraon, le T1 arlonais. Cela ne m’a pas empêché de voir une équipe qui n’a pas à rougir de ce match contre des Habaysiens qui ambitionnent de monter en P1. "On a eu des face et face et Habay a eu la chance de pouvoir compter sur un gardien, Kevin Dartois, dans un jour de grâce", constate le T1 Gil Grevisse, pas très content de la manière. Les buts ont été inscrits par Delrue et Schrobiltgen pour Arlon, par Decroyer et un doublé de Devillet pour l’Habaysienne.

Jamoigne 3 – Vance 1

Les pensionnaires du terrain du château du Faing ont enrayé la spirale de la défaite dans laquelle ils étaient englués. Une victoire importante et méritée contre Vance, conjuguée avec le retour de leur attaquant Cava Mboyo, est venue récompenser une belle prestation collective. "La présence de Mbayo a transfiguré notre ligne d’attaque, se réjouit le T1 Fabian Lambot. Si on ajoute la prestation cinq étoiles de Mathieu Leurquin, sa meilleure de la saison, cela me rassure pour la suite du championnat." De son côté, Vance marque le pas et rentre dans le rang. Outre les deux buts de Mboyo aux 24' et 33', Sacha Roland a inscrit le 3e but des Bleus à la 77'. C’est l’inévitable Dylan Herman qui a réduit le score à dix minutes de la fin.

Aubange 1 -Tintifontaine 1

Le T1 tintifontain ne fait pas la fine bouche pour ce point gagné contre une équipe présentée en début de saison comme un des favoris. Après vingt bonnes minutes de Tintifontiane, Quentin Koenig a ouvert le score contre le cours du jeu pour Aubange sur une erreur défensive. "Cela nous a assommés, reconnait Grégory Bodet. Nous avons eu la chance d’égaliser juste avant le repos par Nathan Robert, aussi contre le cours du jeu. Ce but plus une causerie musclée au vestiaire ont changé notre état d’esprit." Les Tintifontains ont mis leur bleu de chauffe et ont gardé leur point jusqu’au coup de sifflet final.

Nothomb 3 – Tontelange 2

Lors d’une première mi-temps animée, les Nothombais ont pris la mesure des Tontelongeois. Au quart d’heure, les Mauves se sont mis sur orbite grâce à une frappe enroulée de Martin Mairlot. Joie de courte durée puisque deux minutes plus tard, Gischer remettait les deux équipes à égalité. À la 26', Valentin Klein se lance dans un solo au milieu de la défense des Spurs et se fait arrêter fautivement dans le rectangle. Il convertit le pénalty lui-même. Mairlot réalise le break à la 30' et conforte son leadership de meilleur buteur. Il rate le 4-1 dans la foulée. Le derby de l’Attert prend alors des allures plus ennuyeuses, même si Tontelange bénéficie d’un pénalty en fin de rencontre permettant à Dorian Daoust de réduire le score.

Chatillon 0 – Bleid 3

Malgré l’absence de plusieurs cadres dont le capitaine Mamadou Faye, Bleid ne s’est pas laissé piéger dans un déplacement a priori déséquilibré. Les buts de Couvreur (3') et Salvador (20') ont évidemment facilité les choses. "Je voulais éviter les blessures contre une équipe rude, commente le T1 Kamel Bouzoubaa. Nous avons beaucoup fait circuler le ballon pour nous habituer à jouer contre des équipes qui nous affrontent avec un bloc bas. Tout va bien, je suis un coach heureux avant le choc contre Saint-Mard." Gulin-Madernas a inscrit le troisième but à la 74'.

Martelange 4 – Meix-devant-Virton B 0

"Contrairement à ces dernières semaines, nous n’avons pas dû courir après le score, constate le T1 des Ardoisiers, Julien Cocoméri. Nous menions 2-0 après 20 minutes et cela nous a facilité la tâche". Sentiment de satisfaction, mais aussi de soulagement pour Martelange, qui, après les résultats décevants de ces dernières semaines, a un urgent besoin de points. "Malgré le triplé de Baptiste Urbain, je suis surtout satisfait du collectif", se réjouit Cocoméri. Le dernier but est l’œuvre de Christopher Georges à la 67'.

Saint-Mard 2 – Saint-Léger 1

Match à nouveau au score étriqué pour Saint-Mard qui a gaspillé une flopée d’occasions, mais qui aurait pu se faire remonter par une énorme occasion léodégarienne à cinq minutes du coup de sifflet final. Schweig avait ouvert le score à la 20' en profitant d’un ballon relâché par le gardien canari. Maxime Noël a égalisé juste avant la mi-temps en reprenant un centre de la tête. À la 57', Luderic Perreaux a donné la victoire aux Sudistes, étant ainsi récompensé de son énorme deuxième mi-temps. Saint-Mard reste collé aux basques du leader Bleid, qu’il rêve de faire tomber lors de leur mano à mano de samedi prochain au stade Jacques Ndoumbé des Pânis.