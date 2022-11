Un point mérité pour un Meix solide

Pendant la première demi-heure, spectateurs neutres, staffs et joueurs des deux équipes se sont demandé à quelle sauce les Méchois allaient être mangés par le leader de la Basse-Meuse liégeoise. Richelle dominait dans tous les domaines: circulation et possession du ballon, mais surtout dans une saine agressivité qui lui faisait gagner quasi tous les duels et dans une vivacité qui l’emportait dans toutes les récupérations des deuxièmes ballons. Le but de Loris Meys à la 22’, bien plus réactif que toute l’arrière-garde gaumaise, Brolet y compris, a encore accentué cette impression. Le pauvre Brolet avait beau s’égailler la voix pour tenir son équipe en éveil, tout Meix s’attendait au pire.