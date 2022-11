Un nouveau sacre national pour Manon Angonèse

Ce week-end, à Gand, la Gaumaise Manon Angonèse a conquis son 4e sacre national dans la catégorie des moins de 71 kg, après ceux de 2018, 2019 et 2021 (il n’y a pas eu de compétition en 2020). Elle a soulevé 88 kg à l’arraché et 108 à l’épaulé-jeté pour atteindre un total de 196 kg. Certes assez éloigné de son record national (208 kg), mais elle ne s’en inquiète pas outre mesure. « J’ai décroché de bons contrats en cross-fit et c’est désormais le sport que je privilégie, indique la citoyenne de Sainte-Marie, âgée de 29 ans. Ici, c’était donc une compétition de rentrée en haltérophilie, ma première depuis les championnats d’Europe en juin, et ces résultats me donnent satisfaction. Je sais que je peux toujours atteindre mon record et c’est rassurant dans la perspective des prochains Mondiaux. »