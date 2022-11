Un match sans bavure de Polis

Samedi soir, un déluge de vociférations, venu essentiellement des gradins, s’est abattu sur M. Prévot tout au long du débat. À entendre certains supporteurs longolards, si ce dernier a accordé un penalty à Oppagne et non à Longlier, c’est parce qu’il "habite à 5 km du terrain". En réalité, non. C’est simplement parce que Gillian Van Den Eynde a, bien malheureusement, touché le ballon de la main dans le rectangle. Et parce que, de l’autre côté, Steeven Langil a un peu trop joué la comédie après avoir été effleuré par Maxime Dandoy dans le coin de la surface de réparation.

Et si ce même Langil a pris rouge peu après l’heure de jeu, ce n’est pas parce que M. Prévot voulait "se payer" un ancien pro. Mais simplement parce que celui-ci est, d’abord, accouru devant le ballon pour empêcher les Gaulois de jouer un coup franc rapidement (1re jaune à la 50’) ; ensuite, parce qu’il n’a pu s’empêcher de contester une décision (2e jaune à la 74’).

Ces quelques incartades envers le directeur de jeu méritent-elles qu’on leur consacre trois paragraphes ? Non, si l’on considère qu’elles sont devenues d’une extrême banalité: c’est pareil à chaque match ou presque. Oui, si l’on veut que cela cesse. Un arbitre peut se tromper (essayez, pour voir) et le football amateur n’est qu’un jeu: vu l’état et la colère dans lesquels certains se sont mis samedi soir, il est toujours bon de le rappeler.

Que retenir de ce choc, pour le reste ? Que les joueurs des deux camps n’ont pas rechigné à aller au charbon, mais qu’ils ont offert bien peu de séquences de cinq passes consécutives. Non par manque de talent, mais par manque d’audace, le schéma "dégagement du gardien, duel aérien, bagarre sur le deuxième ballon" prenant l’allure d’une routine. Damien Tucci a eu beau supplier sa ligne arrière de "jouer au foot" et son équipe de "mettre de l’air", rares sont les joueurs qui auront oxygéné un sommet certes rythmé, mais durant lequel l’impact physique aura pris le pas sur la construction. Les transversales millimétrées de Polis, les percées de Jérôme Jadot et quelques renversements de Bihina auront néanmoins eu le mérite de sortir quelques fois le ballon de la mêlée.

Au nombre d’occasions, léger avantage aux Gaulois. Jérôme Jadot et Raskin ont fait chauffer les gants de Brault à plusieurs reprises, tandis que Dandoy a vu sa demi-volée repoussée juste devant la ligne par un défenseur (de la main ?). En face, Perreaux, deux fois à l’affût (29’ et 78’), et Debehogne, de la tête (18’) puis sur coup franc (78’), auront mis Asly à contribution durant cette nocturne.

Ce succès, combiné au troisième revers de rang de Sart, permet aux Gaulois de reprendre la tête du classement. Valère Lamy remercie-t-il les Cassidjes ? "Il est trop tôt pour s’intéresser aux autres résultats, dit-il. Le classement change chaque semaine et je m’attends à un nouveau match compliqué le week-end prochain à La Roche. Ce sont des gars que je connais et que j’apprécie, mais c’est toujours chaud là-bas. Puis cette équipe n’est certainement pas à sa place."

Oppagne: Asly 6 ; Polis 8, R. Bonjean 6, Dandoy 6, Cornelis 6 ; M. Bonjean 6, Borrey 6 (70’, Fiacre), Jé. Jadot 7, Guillaume 5 ; Jo. Jadot 5, Raskin 7 (86’, Vassart).

Longlier: Brault 6 ; Roman 7, Cravatte 6, Van Den Eynde 6 (76’, Henrotte), Evrard 5 (76’, Furdelle); Toussaint 6, Bihina 7, Perreaux 6 ; Nicolas 5 (66’, H. Noël), Langil 5, Debehogne 6 (66’, Veriter).

Arbitre: M. Prévot. Assistance: 80.

Cartes jaunes: Polis, Jo. Jadot, Guillaume, Van Den Eynde, Cravatte, Furdelle.

Carte rouge: Langil (65’, 2 CJ)

But: Polis (74’, 1-0 sur pen.)

12’, après un effort de Jo. Jadot, Raskin frappe l’extérieur du piquet.

74’, Langil, déjà averti, prend une deuxième jaune pour rouspétances.

75’, main involontaire de Van Den Eynde dans la surface: penalty. Polis ne laisse aucune chance à Brault (1-0).