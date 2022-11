Plus vifs et plus agressifs en début de partie, les Hutois manquaient toutefois de réalisme en zone de conclusion. La première grosse alerte était même pour Marly à la 25’, quand Amrous concluait de la tête, mais le but était annulé à cause d’un hors-jeu préalable. Quatre minutes plus tard, Boumedienne lançait bien le même Amrous dont le tir en foulée ne laissait aucune chance au portier local (0-1). Mormont allait alors prendre la fin de la première période à son actif avec notamment, un coup franc de Boumedienne sur la barre transversale. En outre, Amrous, parti seul défier Marly, se faisait arrêter par un coup de sifflet de l’arbitre qui octroyait une faute aux Mormontois à la place de laisser l’avantage ! Mormont rentrait donc à la pause avec un maigre avantage, restait conquérant à la reprise et se créait deux ou trois belles occasions, mais à la 68’, Huy héritait d’un coup de coin qui traversait toute la zone dangereuse avant que Muaremi tente une frappe croisée (1-1). Les Hutois reprenaient des couleurs, mais les plus nettes possibilités restaient pour les Mormontois. Amrous, Keysers et Lomma butaient sur Marly ou sur un défenseur mosan. Huy en est donc à son septième match nul de la saison alors que les Luxembourgeois ont toujours autant de difficultés à s’imposer en bord de Meuse et peuvent nourrir quelques regrets.

HUY: Marly, David, Eeke (66’, Raia), Mbenge, Loyaerts (66’, Obaker), Kabombo, Papalino, Morana, De Castris (75’, De Castris), Muaremi,

MORMONT: Marthoz, Lambert, Godelaine, Lecerf, Dardenne, Lomma, Amrous, A. Keysers (66’, Thiry), Lo Monte, Renard (75’, D. Keysers), Boumedienne

Arbitre: A. Arcoly.

Cartes jaunes: Frantim, Morana, Kabombo, David, Amrous

Buts: Amrous (0-1, 28’), Muaremi (1-1, 68’).