Didier Muller n’était pas satisfait de la prestation de son équipe: "Ce n’était pas terrible. On a joué notre plus mauvais match de la saison. Saint-Mard méritait au moins un point." Un coup franc de Martin est dévié de la tête par Chainnieaux (1-0, 11'). Le match est arrêté à la 26' pour 23 minutes à cause du brouillard. Tarnus qui avait déjà été jauni avant l’arrêt reçoit un second bristol quatre minutes avant le repos. Après celui-ci, Menon est sauvé par son poteau sur une reprise de Zanchetta. Grâce à cette victoire sur un score arsenal, les Rouges repoussent les Bleus à dix points.

Sainte-Marie-sur-Semois 3 – Halanzy 1

Fabrice Bergmann, le coach des Verts, soulignait la bonne deuxième mi-temps de son équipe: "J’avais demandé de démarrer pied au plancher face à un adversaire qui était à trois points de nous. Halanzy était présent dans les duels et cherchait à jouer au foot. C’est une jeune équipe qui devrait prendre du galon dans les années à venir. On a mal fini la mi-temps. J’ai dû calmer les joueurs au repos. Ensuite, on a déroulé. Cela a été une soirée calme pour notre gardien." Dès la 3', Sampont profite d’une mésentente entre M. Guelff et un de ses défenseurs (1-0). Un but est refusé pour un hors-jeu peu évident selon les Visités. Ceux-ci regrettent qu’une faute sur Chavée devant le rectangle ne soit sanctionnée que d’un coup franc. Les Miniers prennent le contrôle du jeu et héritent d’un penalty juste avant la pause que T. Valentin transforme (1-1). Après le repos, les Verts dominent. Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir Henry puis A. Habay conclure deux beaux mouvements collectifs (3-1, 80' et 84').

Waltzing 2 – Autelbas 2

Toufik Ifkar, le joueur-entraîneur des Oranges, regrettait à nouveau le manque d’efficacité de son équipe: "On a eu la possession du ballon, mais eux ont été efficaces. Clabout et Criqueliere ont chacun deux face-à-face. Ce dernier rate aussi un but tout fait. C’est deux points de perdus". Dès la 9', Claude ouvre le score (0-1). Après le repos, il profite d’un contrôle raté par Ponsar pour doubler la mise (0-2, 66'). Les Oranges passent en 3-5-2 pour tenter de revenir au score et cela déstabilise les Verts. Bodeux réduit la marque (1-2, 68'). À dix minutes du terme, M. Braun reçoit un second bristol et laisse les Barnichois finir la rencontre à dix. Criqueliere égalise à trois minutes du terme (2-2). Les deux équipes restent à égalité de point au général.

Tontelange 4 – Signeulx 1

Le début de match est riche en occasions. Suite à une percée de Pagani, Pierret n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-1, 2'). Il a l’occasion de doubler la mise mais se heurte à Van Bockstael. Schmitz riposte mais Lucas détourne. Pagani sert bien S. Dulieu qui, par deux fois, se heurte à Van Bockstael. Léonard, excentré côté gauche, égalise d’une belle frappe (1-1, 9'). Detry perce côté gauche, mais Signeulx se dégage de justesse. Van Bockstael détourne un coup franc de Pagani puis s’interpose devant Collard. Juste avant la mi-temps, suite à un corner mal dégagé, Thiry décoche une splendide reprise de volée des 20 m (2-1). La deuxième mi-temps est de moins bonne facture. Thiry s’offre un doublé (3-1, 67'). Delrue alourdit la marque à un quart d’heure du terme (4-1).

Athus 0 – Ethe B 0

Raphaël Muller mettait en avant la qualité de la rencontre: "C’était un match qui valait l’échelon supérieur. Cela aurait pu finir 2-2. Le partage est logique. Ethe loupe beaucoup d’occasions, mon gardien fait un très bon match. Ethe avait trois joueurs de la A. Cela fausse la donne. Heureusement qu’on a mis de l’impact pour les gêner". En deuxième période, les Métallos ont un but annulé pour un hors-jeu. À sept minutes du terme, Pereira accroche un Cassidje qui partait seul au but et est renvoyé aux vestiaires prématurément.

Rachecourt 5 – Meix-le-Tige 0

Les Méchois n’ont pas effectué le déplacement.

Messancy B 3 – Aubange B 1

Da Silva lance les hostilités dans le derby (1-0, 17'). Il récidive un quart d’heure après le repos (2-0). Les Aubangeois reprennent espoir grâce à Kolp (2-1, 67'). Dix minutes plus tard, Heinen rassure les Messancéens (3-1). Ceux-ci rejoignent ainsi Waltzing et Autelbas sur la quatrième marche du podium.