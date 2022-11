Samedi, Freylange n’avait qu’un réserviste : son trésorier

La 13e place au classement

"On a un peu de chance dans notre malheur: les équipes situées devant nous n’avancent pas beaucoup plus vite. La huitième place n’est qu’à six points, nous ne sommes pas largués."

La défaite contre Vaux

"Elle fait mal. D’une part parce que Vaux-Noville marque le but décisif en toute fin de match ; d’autre part, parce que mes garçons méritaient beaucoup mieux. Nous avons joué dans leur camp une bonne partie du match et Vaux s’est procuré une occasion et demie en nonante minutes."

Ses 9 premiers matchs

"Je suis frustré, parce que nous jouons bien au foot, nous allons vers l’avant, nous nous procurons des occasions, mais nous ne les mettons pas au fond. Sur les cinq derniers matchs (NDLR, 4 sur 15), nous devions en gagner trois ou quatre. Avec plus de réussite, Freylange pourrait avoir 12 ou 13 points en plus. Quasiment chaque semaine, l’adversaire dit que Freylange n’est pas à sa place. Mais on appelle cela une spirale négative et il n’est jamais facile d’en sortir."

L’étroitesse du noyau

"L’effectif est beaucoup trop court et pas assez équilibré, estime un Éric Picart qui, samedi, avait pour seuls remplaçants un deuxième gardien (Lapraille) et le trésorier, Romain Dechamps. On ne peut pas tenir toute une saison avec seulement seize joueurs de champ. Même en P2 ou en P3, c’est impossible. Romain (Dechamps) vient à tous les entraînements et il se bat comme un taureau, chapeau à lui, mais on ne peut attendre de lui qu’il change la face d’un match en P1. Samedi, Vaux-Noville a pu faire entrer trois joueurs à vingt minutes de la fin. Et cela lui a permis de faire la différence dans les derniers instants, quand mes joueurs ont commencé à tirer la langue. Nous avons fait le jeu pendant 80 minutes."

Qui dit noyau étroit dit, forcément, manque de concurrence. "Nous sommes entre douze et quatorze à l’entraînement. Difficile de bosser tactiquement avec des 6 contre 6."

Le mercato

"Élargir le noyau est la priorité. Il faudrait recruter un, deux voire trois éléments, avance Éric Picart. Ça, c’est pour la théorie. En pratique, je sais que ce sera compliqué. On ne transfère pas comme on veut en janvier. Il faut se tourner vers l’étranger, offrir un contrat pro ou trouver des anciens qui ne sont plus affiliés dans un club. Cela réduit déjà énormément notre champ d’action. Puis il faut trouver des joueurs qui ont le niveau de la P1. Si je passe un coup de fil à un agent, il va me proposer 50 000 joueurs, mais recruter des mercenaires ne m’intéresse pas. C’est fini, les conneries."

Le maintien

"Je garde confiance. Le jour où nous serons récompensés à la hauteur de la qualité de nos prestations, nous engrangerons. Je vois une progression dans le contenu et je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Je suis content de ce qu’ils montrent. Mais pour s’en sortir, la première chose à faire est d’arrêter de prendre des cartes à la c… Des blessés, il y en a dans toutes les équipes. C’est inévitable dans une saison. Mais dans notre situation, nous ne pouvons y ajouter des suspensions inutiles (NDLR, Freylange a déjà pris quatre cartes rouges, un record dans la série) . L’autre gros danger, ce serait que mes joueurs lâchent mentalement."

Sa réputation

"Je sais que certains m’attendent au tournant. Mais j’entraîne depuis 20 ans, donc je ne me soucie plus du qu’en-dira-t-on. J’ai relevé un challenge compliqué et j’irai jusqu’au bout. Je ne suis pas magicien. On ne transforme pas une équipe d’un coup de baguette magique et on ne peut pas faire de miracle quand on a seulement onze joueurs disponibles comme ce week-end. Je ne peux pas faire de choix."

La série de P1

"Cette P1 à 14 est une aberration, tout le monde est d’accord là-dessus. Pour le titre, je pense que les descendants de D3 sont les mieux armés. Mais je n’ai pas encore vu Gouvy que nous affrontons ce dimanche. Au niveau individuel, le petit Marthus, de Chaumont, est très intéressant. Jonathan Schinckus fait du bon boulot avec ses gamins. Le back droit de Vaux-Noville (NDLR, Bryan Clemens) m’a bien plu également."