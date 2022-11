Revers logiques, scores trop sévères

Jamoigne 2 – Étoile Basse-Sambre 8

Avec une seule victoire au compteur avant la rencontre de ce samedi, l’Étoile Basse-Sambre sait que, comme Jamoigne, le maintien est son seul objectif cette saison. Mais dans ce match important, les Gaumaises n’ont tenu que l’espace de quatre rencontres. La présence côté auvelaisien de Candice Lardinois a en partie conditionné le déroulement de la partie. Revenue dans son club formateur, l’ancienne joueuse de Vedrinamur et Malonne est restée assez facilement invaincue. Toutefois, les deux succès de ses équipières étaient un peu moins prévisibles. Avant le double, les visiteuses se détachent et ne seront plus rejointes. Menée de deux sets par Vence Mandelaire, Chloé Chomis revient grâce à son mental et remporte le 3e set, mais un coin de table lui fait perdre le 4e (12-10). À 3-3, Jamoigne serait sans doute resté dans le coup. À 2-4, la confiance avait choisi son camp. Malgré plusieurs sets perdus de deux points et la défaite en belle de De Vos face à Mandelaire, Jamoigne ne fera plus bouger le marquoir en sa faveur.