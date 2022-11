Après sept victoires de rang en championnat, la belle série des Chestrolaises a pris fin ce samedi à Ciney. "Nous savions bien que cela allait arriver un jour, relativise le coach Thomas Célant. Cela ne doit pas faire oublier notre début de saison."

Et à l’heure de lire ses lignes, les Chestrolaises doivent encore se demander comment elles ont pu laisser un match qui leur tendait pourtant les bras. Très bien en place offensivement, Neufchâteau prend directement l’avance (17-25) avant de creuser au repos: 34-44. Toujours devant de manière assez tranquille à la demi-heure (52-61), Neufchâteau commence à craquer au fil des minutes. Ciney revient à 66-70 (38’) et à 70-71 trente secondes plus tard. "Nous avons mal géré la pression et physiquement, nous avons manqué de répondant dans le quatrième quart-temps, avoue Thomas Célant. Nous avons aussi perdu Manon Guiot sur blessure et quelques éléments extérieurs n’ont pas aidé." À cinquante secondes de la fin, Ciney est devant (73-71). Neufchâteau revient à un point et hérite d’une rentrée à dix-sept secondes du terme, mais les Chestrolaises perdent la balle et Ciney conclut sur le contre 75-72.

Rulles 60 – Boninne 66

Si Rulles ne s’est pas imposé ce dimanche, c’est essentiellement à cause de son 3e quart-temps. Devant à la pause (28-27), les Rullotes ont très mal repris la seconde période. Et en face, Boninne a commencé à arroser à distance pour passer devant: 42-50 (30’). "Nous avons même eu dix points de retard, dit Mathieu Fivet. Mais malgré tout, nous sommes revenus à 56-58 grâce à Romane Dumay. Mais dans le final, nous avons commis un peu trop d’erreurs. Nous avons perdu trop de ballons et nous avons eu du mal au rebond. Il faudra se reprendre dimanche à Ganshoren."

Régionale II

Fleurus 66 – Libramont 49

Gros revers pour Libramont. "Et pourtant, nous étions revenus à moins deux dans le dernier quart avant de craquer en fin de match, peste Logan Draux. Mais à partir du moment où tu donnes la balle à l’adversaire, difficile de gagner. Nous avons offert la victoire à Fleurus." Avec Charlier et Frauenkron diminuées, Libramont a couru après le score (36-27 au repos) et manque l’occasion de prendre ses distances avec le bas de tableau. "En cas de victoire nous aurions été dans la bonne partie. Là, nous sommes dans la partie basse. C’est un tournant du championnat."

Arlon 67 – Haneffe 63

Succès important pour Arlon. "Il faut avouer que Haneffe était déforcé, mais nous avons livré un bon match collectif", dit Serge François. Les deux équipes ne se quittent pas pendant toute la première période (15-19, 28-31), puis Arlon passe devant malgré la zone d’Haneffe: 65-56 à 50 secondes de la fin. "Là, je me dis que c’est gagné, mais on perd deux balles et Haneffe revient même à deux points à 17 secondes de la fin", glisse Serge François. Heureusement, aux lancers, François assure la victoire. "Nous avons vraiment été au-dessus dans le 4e quart dit Serge François. Des victoires pareilles sont importantes."