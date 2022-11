Avant d’aller rejoindre les Diables rouges et de s’envoler vers le Qatar, tout comme Thomas Meunier, Timothy Castagne s’est une nouvelle fois imposé avec Leicester qui poursuit sa remontée (0-2 à West Ham). En Premier League, les Foxes n’ont concédé qu’un but à la faveur des six dernières journées (contre Manchester City).

Meunier sixième

Battu à Wolfsbourg puis à Moenchengladbach cette semaine, Dortmund – toujours sans Meunier qui va reprendre l’entraînement collectif avec les Diables – recule à la 6e place du classement.

Sans Siquet à nouveau

Fribourg, désormais dauphin du Bayern, a laminé l’Union Berlin dans le sommet du jour. Mais encore une fois, Hugo Siquet n’était pas retenu.

Encore le banc pour Lesquoy

En D2 hollandaise, Venlo et Willem II ont partagé l’enjeu (0-0). Thibaut Lesquoy est resté sur le banc. Il ne compte toujours qu’une seule titularisation en championnat cette saison.

Déom suspendu

Puni d’une suspension de deux rencontres après son exclusion face au Standard, Jérôme Déom n’a pas pris part au festival offensif entre Zulte-Waregem et Eupen (5-5).

Naufrage pour Cachbach

Mathieu Cachbach n’a pas échappé au naufrage serésien vendredi, à Louvain (5-0). Entré après le repos, alors que le score était déjà de 4-0, Valentin Guillaume a fait meilleure figure que la plupart de ses équipiers, mais le match était évidemment plié. Timothy Martin était sur le banc. Seraing, après sept matches sans gagner, reste lanterne rouge.

Moris domine son ex

Battu sur deux coups de réparation, un peu moins précis qu’à l’accoutumée dans ses relances, Anthony Moris, le portier de l’Union, a toutefois signé deux beaux arrêts sur la pelouse du Standard, son club formateur (2-3). Guillaume François est resté sur le banc tandis que chez les Liégeois, Renaud Emond soigne toujours son genou.

Sans Henen

Hier soir, le nom de David Henen ne figurait pas sur la feuille de match pour la rencontre opposant Courtrai à Gand.