Les artificiers locaux s’en sont donnés à cœur joie dans cette nocturne. À commencer par Gauthier Toussaint, le meilleur buteur de la série qui en a planté deux pour faire passer son capital à dix-huit unités. Mais il n’a pas été le buteur le plus prolifique de la soirée puisque Laurent Detaille et Sylvain Dewalque en ont passé tous les deux, trois au pauvre Sébastien Charlier. Alors que la marque était de 6 à 0, Alexandre Monfort avait réduit la marque (8-1).

Bourcy 1 – Lierneux 1

Le deuxième de classe accroché à Bourcy, doit-on réellement parler de surprise ? Sans doute pas quand on sait que les joueurs de Bernard Lutgen sont dans une spirale plutôt positive avec une seule défaite en six rencontres. Les locaux n’avaient pas tardé à faire parler la poudre parce que François Koeune ouvrait la marque après moins d’une minute de jeu (1-0). Les Lierneusiens étaient contraints à la course-poursuite et leurs efforts étaient récompensés à un quart d’heure du terme par Sébastien Remy (1-1).

Salm 1 – Bovigny 0

Une minute de silence, pesante, était respectée à la mémoire d’André Burton, décédé le jour précédent en pratiquant le tennis de table. Le solide gaillard avait à la fois évolué à Vielsalm et à Bovigny avec lesquelles, il avait d’ailleurs été champion. Sinon, on retiendra la victoire sur un score Arsenal pour des Salmiens qui réussissent un excellent parcours depuis quelques semaines avec un neuf sur douze à la clé. Ils profitent de ce succès pour dépasser leur opposant du jour et ce grâce à un but de Muller. À noter que Bovigny s’était déplacé à onze et qu’ils ont terminé la rencontre à dix.

Witry 4 – Cobreville 3

Witry sort vainqueur d’un derby particulièrement spectaculaire avec sept buts à la clé. Pourtant, c’est bien Cobreville qui prend le début de rencontre à son avantage avec des buts coup sur coup de Van Reeth et Hubert (0-2). Witry réagit directement et réduit le score 1-2 par Rosière. Au retour des vestiaires, Cobreville à une occasion 3 étoiles de faire le trou mais à la place, c’est Rosière qui remet le couvert et les deux équipes à égalité (2-2). Déchaîné, on le retrouve pour un triplé (3-2). Entré au jeu, Ben Abdellah fait énormément de bien et suite à un gros travail de Dumont, il plante le quatrième but de son équipe (4-2). Cobreville continue d’y croire grâce à un but de Robin mais le score ne bougera plus (4-3).

Tavigny 4 – Sibret 3

Encore une rencontre avec pas mal de suspens et de nombreux buts à la clé. Tavigny aura toujours mené au score, tout d’abord, grâce à des buts de Ketelle (2X) et Schevers (3-0). Sibret entame son match poursuite avec des buts de Gusbin et Guébenne mais quand on croit les visiteurs capables de revenir au score, on retrouve Gueibe pour donner de l’air à son équipe (4-2). Le but de Leturcq n’y changera rien (4-3).

Vaux-Noville B 0 – Montleban 2

"On est tout doucement en train de recoller au peloton de tête", regrettait Vincent Caprasse, le joueur-entraîneur de Montleban qui sera suspendu des deux suspendus au même titre que Dylan Cougnet face à Lierneux. Ce dernier a inscrit le deuxième but de son équipe. L’ouverture du score était tombée par Nivarlet sur corner (0-2).

Givry B 4 – Sart B 1

Givry profite du faux pas de Lierneux pour prendre la deuxième place. Dans cette rencontre, les hommes de Jean-Louis Hanot n’auront finalement douté que cinq minutes. Le temps pour Huberty de répondre à Cloos qui avait mis son équipe au commandement au quart d’heure (1-1). C’est après les citrons que la machine s’est mise en route avec des buts de Dewalque et Lhermitte à deux reprises (4-1).

Sainte-Ode B 0 – Compogne 0

Deux points sur neuf, Compogne marque le pas. Et face à une équipe qui est plutôt dans une bonne spirale, les visiteurs auraient aimé marquer rapidement pour se mettre en situation idéale. Mais dans les vingt premières minutes, Serwy trouve le poteau puis se heurte à un excellent gardien.