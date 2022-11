Malgré la défaite dans ce derby très attendu, les Libinois semblent retrouver leurs sensations. En effet, hormis ce bémol en termes de réalisme, la bande à Arnaud Lambrechts retrouve peu à peu son football attrayant. Le tournant du match survient peu avant la pause quand le Libinois Louis Schingtienne voit rouge après deux cartes jaunes consécutives, reçues pour rouspétances. Après les citrons, les locaux prennent paradoxalement l’ascendant. Nollevaux voit toutefois sa frappe déviée par le gardien local. Après un panel d’occasions manquées dans le chef des visités, ce sont bien les Canaris qui vont ouvrir la marque par le biais de Yernaux, lequel voit sa frappe déviée par Baijot finir au fond.

Tellin 3 – Neuvillers B 0

Le leader n’a pas véritablement dû forcer son talent face à des Chats qui lui ont tout de même tenu la dragée haute dans cette rencontre entre les extrêmes au classement. Gillain débloque le marquoir relativement tôt. Le break est signé Vincent par l’entremise d’une phase arrêtée. Gillain soignera ses statistiques par la suite (3-0). "Une victoire logique face à une équipe qui mériterait de figurer plus en avant au classement", souligne le Tellinois, Florent Pigeon.

Libramont B 3 – Bertrix 2

Kevin Touillaux a réussi sa première en tant que coach avec les Mauves, aidés il est vrai par Nkokolo et Romain Lefort. Les locaux menaient 2-0 après 15 minutes, suite aux roses plantées par Roosens et Gillet. Les Baudets reviennent dans la partie grâce à l’inusable Bodelet et leur joueur-entraîneur, Julien Fries. Gillet récidivera en fin de match.

Petitvoir 4 – Haut-Fays 4

Pluie de buts ce samedi soir du côté de Petitvoir, ce qui est paradoxal au regard de la qualité des gardiens des deux clubs qui s’affrontaient. Haut-Fays prend les devants via Gerard à la 20'. Waeles fait le break quelques minutes plus tard. Hanchir inscrit ensuite son premier penalty de la soirée. Van Gelder égalise peu de temps avant la pause. À la reprise, Deward redonne l’avantage aux visiteurs. Hanchir profite à nouveau d’un penalty pour remettre les équipes à égalité. Après un pion supplémentaire signé Deward, Hanchir convertira son troisième penalty sans trembler.

Orgeo B 0 – Bras 5

Les Brôtis n’ont pas fait dans la dentelle. L’ouverture du score ne se fait point attendre. Debue trouve Zimmerman qui ponctue en deux temps. Borcy fait le break via une belle frappe croisée. Touillaux fait 3-0 suite à un bon service de Debue. 0-3, c'est le score à la mi-temps. Après celle-ci, Debue poursuit sa distribution de caviars en réalisant un nouvel assist pour Hotton qui n’a plus qu’à conclure. Touillaux fixera les chiffres en fin de rencontre.

Sainte-Marie-Wid. 1 – Saint-Pierre 5

Borcy trouve le chemin des filets à la 15'. Pierson plante un doublé en l’espace de 10 minutes pour porter le score à 0-3 dès la demi-heure. Lays réduira la marque peu de temps avant la pause. Un pion de Grosjean et un auto-but de Tinant donnent au score son allure finale.

Carlsbourg 5 – Warmifontaine 1

Malgré cette victoire probante, le marquoir affichait 1-0 à la pause. La complémentarité entre Foulon et Dion s’est avérée délétère pour les Ardoisiers, le premier étant l’auteur d’un triplé suite à trois assists du second cité. Les autres buts carlsbourgeois sont des œuvres de Rongvaux tandis que le but des Bleu et Blanc est signé Jacob sur penalty. À noter que Da Silva a vu rouge en fin de match.

Namoussart 6 – Bouillon B 1

"Victoire simple mais notre prestation ne peut toutefois pas être qualifiée de bonne", dixit Raphaël Rigaux. Moraux, bien servi par Tene Talla, débloque le marquoir rapidement. Tene Talla accentuera l’avantage en plantant deux buts, dont un sur penalty. Bouillon réduira la marque via Meunier. Tene Talla plantera une troisième rose suite à un effort personnel dont il a le secret. Maury et Kebemen scelleront le score en deuxième période.