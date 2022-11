Hier soir, le derby du Sud entre le Stabulois et Athus avait bien lieu. La logique du classement a été respectée puisque les Athusiens s’imposent 0-3 malgré une petite frayeur dans le deuxième set, remporté 24-26.

La Roche gagne le derby

Chez les Dames, le duel entre La Roche et Athus-Messancy a tourné en faveur des Rochoises. Une victoire qui permet à Justine Magnus et ses équipières de quitter la zone rouge et de mettre Athus-Messancy, lanterne rouge, à cinq points. "C’est une victoire que nous devions absolument prendre, commente Justine Magnus. Et elle fait du bien après quelques semaines où nous enchaînions les défaites."

Tout avait bien commencé pour La Roche qui avait remporté le premier set avant de voir les Sudistes égaliser à une manche partout. "Alors que nous avions pris les devants dès le départ en creusant un bel écart, confie la libéro rochoise. Nous avons ensuite eu un petit relâchement et Athus a su en profiter en enchaînant pas mal de services. Cette équipe a de très bonnes serveuses et cela a posé quelques problèmes. Nous, nous étions un peu moins dedans, mais à 1-1, nous avons bien redémarré. Nous savions qu’il y avait la place pour gagner, nous avons fait des changements avec la montée d’Elisa Danloy au centre notamment."

Après une belle saison 2021-2022, La Roche vit cette fois un exercice plus compliqué. "Nous avons perdu Fanny Widart et Melissa Bertrand. Pour des heureux événements, glisse Justine Magnus. Cindy Visage est également absente pour l’instant, elle travaille dans la restauration et ce n’est pas évident au niveau des horaires. Ce sont quand même trois filles titulaires l’an dernier. Il faut donc retrouver des automatismes. Et vous avez toujours une fille ou l’autre qui n’est pas là. Après, cela permet aux jeunes de jouer un peu plus à ce niveau."