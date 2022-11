Deuxième défaite de rang, sans marquer, pour une équipe de Libin qui voit Florenville prendre trois points d’avance en tête de la série, avec un match de plus toutefois. Devant une assistance bien garnie, la troupe de Morgan Matz, où Manderrier retrouvait sa place entre les perches après quelques petits soucis de santé, a livré une prestation solide. "Nous avions modifié notre manière de jouer, indique Morgan Matz. Nous étions moins dans le pressing, nous avons attendu un peu plus l’adversaire. Ce n’était pas un grand match, les deux équipes ont opté pour un jeu un peu plus direct, mais je pense que l’enjeu était là et cela s’est fait sentir." Supérieur au premier acte au niveau du jeu, Florenville passe devant quand la défense de Libin se dégage mal. Le cuir revient vers Brunson qui frappe: 1-0 au repos.

Les Florentins démarrent bien la seconde période et sur une passe en retrait un peu trop court, Blandin, évidemment, chipe le cuir devant Zanelli pour faire trembler les filets (2-0). Une avance que Florenville conservera jusqu’au bout, sans jamais vraiment être mis en danger. Pouce levé aussi pour Leclère qui a été monstrueux à son poste d’arrière latéral. "Libin est vraiment une belle équipe, avec des bons jeunes et un milieu qui joue bien. Mais nous avions un peu plus d’expérience et c’est ce qui a fait la différence, juge Morgan Matz. N ous avons su être plus roublards et plus malins à certains moments."

Ochamps 0 – Paliseul 0

Muet pour la première fois de la saison Ochamps ne profite pas de la défaite de Libin pour prendre la tête avec Florenville. "Mais nous pouvons être heureux de prendre un point car Paliseul n’aurait pas volé la victoire, avoue Sébastien Ricci. C’est un bon point pour nous. Nous n’avons pas été très bons. Mais bon, quand tu ne sais pas gagner un match, c’est important de ne pas le perdre." La première période est pour Paliseul. Le Mangouero et R. Poncelet sont les premiers dangereux, mais Golinvaux est au bon endroit. Le portier voit ensuite une frappe de C. Poncelet passer au ras du poteau. La seconde période est plus partagée, mais le score ne bougera pas. "Nous avons deux grosses occasions sur le match, mais Paliseul en a plus que nous."

St-Hubert 9 – Les Bulles 0

Petite promenade de santé pour Saint-Hubert qui ira à Libin samedi avec une confiance retrouvée. Samedi soir, les Borquins n’ont pas dû forcer pour s’imposer. Une fois mis sur orbite grâce à Javay, Saint-Hubert, qui s’est même permis le luxe de rater un penalty, a déroulé. Au premier acte, Chardome et Marchal s’illustrent: 3-0. A la reprise, Gillet trompe son propre gardien et puis, les buts s’enchaînent via G. Claude (2), S. Marchal (2) et Jacob. Pour Les Bulles par contre, rien ne va plus. Les hommes d’Anthony Huet viennent de prendre 25 buts en trois matches.

Orgeo 4 – Wellin 0

Six sur six pour Orgeo. L’homme de la soirée ? Jean-François Rossignol. Privé de plusieurs solutions en pointe, le joueur-entraîneur décidait de se titulariser. Pari gagnant puisque le Jan Koller d’Orgeo a planté un doublé au premier acte grâce à deux coups de casque (2-0). De la tête, encore, Rossignol réalise le triplé à la reprise (3-0). Le dernier but est pour Ali. Monté au jeu à l’heure de jeu, l’attaquant reprend au second poteau, un centre-tir de Maziers.

Neuvillers 4 – Bercheux 1

Mené après le but de Collignon, qui a profité d’un ballon venu surmonter Dessé, Neuvillers a mis un peu de temps à rentrer dans son match. C’est finalement Gauchet qui égalise en profitant d’une petite boulette de Barthélémy (1-1). Juste avant la pause, Bercheux, venu à treize, encaisse un deuxième but après un penalty transformé par Nicolas. Le même Nicolas, qui fêtait son anniversaire ce dimanche, tue le match à la reprise en ponctuant un beau mouvement qu’il avait initié avec Thill (3-1). Poncelet, d’une frappe en lucarne, fixe le score. Si Neuvillers a pris les trois points, la troupe de Jérémy Dominique a par contre perdu Gauchet et Degros, sortis sur blessure. Les croisés pourraient être touchés dans les deux cas.

Corbion 3 – Grandvoir 2

Après avoir battu Saint-Hubert la semaine dernière, Grandvoir s’incline à Corbion. Tout avait pourtant bien débuté avec un but de Degive sur un centre de Lambert. Mais avant la pause, à deux reprises, Naud s’isole sur le flanc avant de faire mouche: 2-1. En contre, Vialette plante même le troisième avant que Gofflot, sur le banc au coup d’envoi à cause d’un petit souci physique, ne réduise l’écart.

Rossignol 2 – Sainte-Ode 1

Un succès qui permet à Rossignol de dépasser Grandvoir et Bercheux. "Un succès mérité, dit Julien Guillaume. Le but est de prendre le plus de points possibles avant la trêve." Si le score est toujours nul à la pause, Rossignol redémarre en force et plante deux buts dans le premier quart d’heure grâce à Hubert et G. Foury (2-0). K. Tibesar réduit la marque, mais Sainte-Ode, qui a fait monter Discret en pointe, ne reviendra pas.