Cinquième match sans défaite pour Florenville B qui remonte peu à peu au classement. Les hommes de Ludovic Sosnowski, pourtant malmenés à l’entame de match suite à l’ouverture du score signée Gavroy, vont bénéficier de deux penaltys pour prendre les trois points. Le premier transformé par leur capitaine Roland, et le deuxième, en fin de rencontre, converti par Boudet.

Bouillon A 5 – Fouches 1

"Nous sommes tombés sur une très belle équipe de Bouillon qui jouera sûrement le titre jusqu’au bout avec Habay, sont les mots de Lionel Raush, T1 de Fouches. De notre côté, je récupère Georges et Mertz qui vont faire du bien au groupe." Effectivement, les visités se sont imposés assez aisément, avec encore une fois leur trio offensif en verve. Tulpin et Ampollini ont chacun inscrit un but tandis que Klaus s’est, lui, offert un triplé.

Marbehan 2 – Habay-la-Neuve B 3

Le leader s’est fait peur samedi soir contre une équipe de Marbehan pourtant avant-dernière du classement. Même si le score est de 0-2 à la mi-temps, grâce à Piranda et Debra, et s’alourdit au second acte, via Brent, les hommes de Jonathan Michaux vont vivre une fin de match mouvementée. "On arrête alors de jouer, on recule beaucoup trop et on les remet dans le match avec ce premier but, puis on stresse en on perd nos moyens, peste le joueur-entraîneur des Rouges. Et sur une erreur individuelle, ils font 2-3." Malgré cette fin de match en panique, Habay conserve les trois points et sa première place.

Habay-la-Vieille B 1 – Léglise 2

"Le match nul aurait été plus logique, estime le T1 habaysien Jean-Marc Wathelet. Malheureusement je dois faire avec ce que j’ai. On compte sept blessés et j’ai dû prendre place dans les buts, c’est difficile pour moi et les joueurs qui ont réalisé une superbe rencontre." Léglise renoue avec la victoire, un mois après la dernière. Bockler montre la voie après un quart d’heure. Renaudin fait le break avant que Brialmont ne sauve l’honneur en fin de rencontre. À noter l’exclusion de Wauthier à la 70’ côté visiteur, après deux cartes jaunes.

Gérouville 1 – Sainte-Cécile 3

Gérouville retombe dans ses travers en manquant de concentration, malgré l’ouverture du score signée Georges sur un missile en lucarne. Les visités vont ensuite offrir deux cadeaux à leurs hôtes. À Barre puis à Chauffour qui profitera d’un penalty pour donner l’avance aux siens avant le repos (1-2). Gérouville essaie alors de revenir, mais manquera de concrétisation et d’application. Chauffour en profite pour aller inscrire son deuxième but. Au classement, Sainte-Cécile passe devant son adversaire du jour qui, lui, ne fait que descendre. Et perd en outre l’un de ses pions offensifs avec la sortie de Walkiers.

Muno 3 – Étalle 1

Première fois cette saison que Muno enchaîne deux succès de rang. Julien Salpetier, son joueur-entraîneur, est tout de même partagé entre deux sentiments: "C’est bon pour la confiance, mais sur un effectif de plus de 20 joueurs, je me retrouve avec 13. J’ai dû rappeler des gens de la réserve et certains qui avaient arrêté le foot. C’est un peu compliqué." La victoire est venue des pieds de Philbiche, Vernel et Guiot qui ont su renverser la tendance après l’ouverture du score de Laurent au premier acte.

Villers-devant-Orval 2 – Nothomb B 1

Villers retrouve un peu de confiance après cette victoire importante lui permettant de revenir à petit point de son adversaire du jour. "On a eu une bonne réaction mentalement et physiquement par rapport à la semaine dernière", se réjouit Manu Branco. Sur un terrain assez compliqué, ce sont ses hommes qui vont prendre l’avantage à la suite d’un corner et par l’intermédiaire de Simon. Marting remettra les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps. Au second acte, il y aura peu d’occasions de part et d’autre. Une contre-attaque terminée par Cyriac Gomez offrira les points à Villers. À noter que le buteur David Loits a décidé de mettre un terme à sa carrière pour raisons personnelles.