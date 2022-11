Face à une équipe d’Herstal qui n’avait gagné qu’une fois hors de ses bases et qui restait sur un piètre 0/9, les Canaris, avec les frères Dufrasne dans le onze et Herbeaux sur le banc, ont tenu soixante minutes avant de craquer à la suite du but de Farsi, après une perte de balle totalement évitable de Wérard aux abords de son grand rectangle.

Une avance que les Liégeois n’avaient pas volée puisqu’ils auraient déjà pu rentrer aux vestiaires avec au moins un but d’avance notamment grâce à un penalty de Ljubic bien arrêté par Rehak.

Si Givry a relativement bien défendu, et n’a pas montré de signe de démotivation, les joueurs de Frédéric Hendrickx n’ont que trop rarement su amener le danger devant la cage de Fillieux, contraint au chômage technique pendant une bonne partie de la soirée.

Malgré la situation extra-sportive très compliquée, les joueurs n’ont pas lâché l’affaire face à Herstal et comptent bien tout donner tant qu’ils sont là.

Au classement, Givry occupe toujours l’avant-dernière place, à deux points de Libramont. La semaine prochaine, les Canaris se rendront à Rochefort avant d’affronter Raeren et La Calamine. Du lourd !

GIVRY: Rehak, Atundu, Djouogoua (61’, Meuter), Goury, Abderrabi (61’, Herbeaux), Itoua (86’, Cleymans), Werard, M. Dufrasne, Weishaupt, Butovskis, L. Dufrasne.

HERSTAL: Fillieux, Goblet, Ljubic, Mbazoa, Botterman (46’, Jamart) Karatas, Sixset (80’, Wanderson), El Farsi (92’, Farid), Dongala, Sylla, El Guendi.

Arbitre ; Maximilien Martinez Anes.

But: El Farsi (58’, 0-1).

Cartes jaunes: El Farsi, Djouogoua, Herbaux, Ljubic.