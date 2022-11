Je me suis un peu déconnecté. Je sais qu’Oppagne a repris la tête de la P1 ce week-end, mais je suis cela d’un œil distrait. Je n’ai assisté qu’à un match depuis deux mois, Longlier – Vaux-Noville.

Cela ne vous manque pas ?

Débrancher pendant un mois m’a fait beaucoup de bien. Avec le coaching et les cours d’entraîneur (NDLR, il vient d’obtenir le diplôme UEFA A), j’ai passé beaucoup de soirées loin de ma famille ces dernières années. J’ai donc profité de cette coupure pour consacrer plus de temps à ma femme et à mes enfants. Mais là, l’envie de reprendre du service revient tout doucement.

Vous avez digéré votre éviction à Freylange ?

Pas totalement. Nous avons eu une réunion avec le comité début septembre et je m’y suis fait allumer pendant une heure. J’avais endossé depuis janvier le rôle de directeur sportif du club, en plus de celui de T1. Et on m’a reproché mon manque d’implication au niveau des équipes d’âge. Mais directeur sportif et coordinateur des jeunes, ce n’est pas le même travail. J’ai donc fait savoir au comité je ne souhaitais plus poursuivre dans cette fonction. Et trois jours plus tard, j’ai reçu un mail m’annonçant que j’étais remercié comme T1.

Pour quelles raisons ?

Je n’étais plus comme avant, soi-disant.

Vous aviez aussi commencé le championnat par un 1 sur 9…

Effectivement, mais je ne sais même pas si les résultats ont motivé cette décision. Nous avions commencé par un 1 sur 12 en 2019-2020 et mon travail n’avait pas été remis en cause pour autant. Nous n’avons connu qu’une seule défaite durant la préparation, à Rebecq (D2), et en championnat, nous n’avions jamais joué que trois matchs. Dans le contenu, ce n’était pas mauvais. Cette entame de championnat poussive, on la devait surtout à de grosses erreurs individuelles.

Éric Picart, votre successeur, parle d’un noyau « trop » court et « pas équilibré ». Votre avis ?

Trop court, je suis d’accord. Seize joueurs plus deux gardiens, ce n’est pas suffisant pour tenir tout un championnat. J’aurais aimé recruter deux joueurs supplémentaires pour élargir le noyau, mais le comité n’a pas accédé à ma demande. Puis, sur base de ce que le comité m’avait dit, je pensais que Matthieu Laffargue et Gaëtan Ensch allaient rester. En revanche, je trouve le noyau assez équilibré. Je dirais plutôt qu’il n’est pas adapté à la philosophie d’Éric, qui est différente de la mienne. Il privilégie un jeu direct et il est vrai que je n’ai pas construit cet effectif pour jouer de la sorte. Chacun a sa vision du foot.

Certains ont parlé de « domination stérile », dans la foulée votre départ. Cela vous vexe ?

Non. J’ai une conception du football, des principes et vouloir amener le ballon devant le but en deux passes n’en fait pas partie. Mais je ne juge pas ceux qui pensent autrement, c’est la beauté du foot. Les équipes de Guardiola et Simeone ne jouent pas de la même manière. Alors, oui, peut-être que Freylange se projette plus vite vers l’avant aujourd’hui, mais je constate qu’il est toujours avant-dernier…

Si vous pouviez revenir en arrière, vous feriez les choses différemment ?

Oui. Je pense avoir commis deux erreurs. La première, avoir accepté la double casquette T1-directeur sportif. La deuxième, c’est d’avoir mis le doigt dans l’engrenage sans trop réfléchir quand le président m’a dit qu’il voulait monter d’un échelon. Je me suis un peu laissé aveugler par mon envie de goûter un jour à la nationale et j’ai suivi le mouvement. Mais ce projet était celui du club, pas celui d’Alain Gilles.

Avec le recul, cet objectif n’était pas raisonnable pour un petit club comme Freylange. On ne devient pas Meix, Libramont ou Marloie du jour au lendemain. Freylange a voulu mettre la charrue avant les bœufs, un peu comme Saint-Hubert avant lui. Mais il y a des leçons à tirer de chaque échec.

Lesquelles ?

Sans structure, on ne va pas loin. À Freylange, elle n’est pas suffisante actuellement pour viser plus haut: peu d’équipes d’âge (NDLR, aucune entre les U13 et l’équipe fanion), un comité assez réduit, des installations modestes… À la réflexion, il était illusoire de penser à la nationale dans ce contexte.

Prêt à reprendre du service ?

Oui. P1, P2, adjoint en D3… Je suis ouvert à tout. J’adore entraîner, je ne fais pas cela pour l’argent. Mais si je reprends du service, ce sera dans un club structuré, où je pourrai me concentrer sur mon job: entraîner. Je ne veux plus devoir me soucier des ballons, des bouteilles d’eau, etc.