Ça, c’est le Neufchâteau de D2 !

Un Neufchâteau 4 étoiles a décroché sa deuxième victoire de la saison, hier après-midi, au hall des Tanneries. Les Chestrolais, privés de Pierre (ligaments touchés au petit doigt) et qui ont rapidement perdu Dubois (entorse), ont sorti un match plein, avec une belle intensité défensive, un jeu collectif bien construit en attaque et beaucoup de vitesse, ce qui a mis Ypres au tapis et particulièrement ses pivots. Les Flandriens avaient largement l’avantage à la taille, mais pour la première fois de la saison, Neufchâteau a gagné la bataille du rebond (48 à 39). Une stat significative, qui montre à quel point les Chestrolais se sont battus sous l’anneau. "C’est notre meilleur match de la saison, absolument, se réjouit Marc Hawley. Il y a eu une très bonne réaction par rapport à la semaine dernière. Cette fois on a montré de quoi on est capable. On a joué juste et tous ensemble. C’était une vraie équipe sur le terrain. On était concentré et on a mis l’intensité qu’il fallait. C’est tout ce que je demande. "