Les Stabuloises ont offert une bonne réaction à des Sainte-Odoises largement supérieures au niveau du jeu. En début de partie, Choffray, puis Pondant et Sensique s’offrent des opportunités. À la demi-heure, un ballon traîne dans le rectangle et aboutit à Brassel. Celle-ci, de près, ajuste une frappe qui fait mouche (0-1). Juste avant la pause, un coup franc lointain de Sensique est détourné des pieds par la gardienne locale. On retrouve les mêmes actrices, mais cette fois Berlanger laisse échapper le ballon comme une savonnette (1-1). Sainte-Ode a la maîtrise du ballon et pense émerger en fin de partie avec des tentatives de Choffray, Richoux et surtout Pondant qui file seule, mais frappe à côté. Les Ardennaises doivent toutefois se contenter du partage. Elles laissent donc filer leurs premiers points à l’issue de ce sommet disputé devant plus de 150 personnes et dans une ambiance de feu.

Bouillon 0 – Bastogne 0

Un partage à l’issue d’un "pauvre match de fond de tableau", avoue le coach du Léo Francis Collard. Bastogne a galvaudé ses possibilités, Bouillon ne s’est créé aucune occasion franche. " La plus belle occasion tombe à la 87’ quand Merche file au but, mais frappe sur le poteau.

Longlier 4 – Sibret B 0

Les Longolares retrouvent peu à peu leur place dans le classement après un début difficile. Libois ouvre la marque dès la 7’ (1-0). Tinant double la mise au quart d’heure (2-0). Longlier plie le match en trois minutes à l’entame du 2 acte, grâce à Pirson et Brasseur.

Petitvoir 9 – Meix-devant-Virton 1

Les Petitvauriennes ont fait parler la poudre. Simon, avant le quart d’heure, et Lorent, d’un doublé, amènent le score à 3-0 à la pause. Si Demonceaux répond à Schmitz en début de second acte, les visitées reprennent les devants et le marquoir s’envole en fin de partie grâce à Schmitz (3), Pierret et Gremel (9-1).

Petit-Han 2 – Salm 1

Les Salmiotes ont offert une très belle réplique à l’équipe locale, mais doivent concéder un nouveau revers. Elles ouvrent la marque par Fiedler après le quart d’heure (0-1). Il faut attendre l’heure de jeu pour voir Lejeune rétablir la parité (1-1). On retrouve cette même Lejeune en fin de la rencontre pour arracher les trois unités (2-1).