Retour en pointe réussi pour François Burton, décisif pour Gouvy

Rapidement sur le velours grâce à un "classique" gouvyon, une tête de Georis sur corner, les Orange et Noir vont pourtant s’endormir et permettre à leur hôte de revenir au score sur un coup franc direct de Thonon. Lemma gâche deux énormes occasions pour Gouvy, alors qu’en face, Clotuche tente un lob du rond central qui s’écrase sur la latte. Réveillés par la gueulante de leur mentor, les Gouvyons prennent les choses en main au second acte et Burton délivre son récital devant des Houffalois désabusés et qui avouaient après coup ne pas trop compter sur ce match pour leur opération maintien. "Sur base de la seconde mi-temps, il n’y a pas photo, ils ne se sont pas créé une seule occasion, relève Christophe Bertels. Nous avons été efficaces sur les phases arrêtées. Nous leur avons fait mal en marquant au bon moment. Je me suis vraiment fâché à la pause, car on ne faisait pas les courses défensives. Cela faisait longtemps que ça ne m’était plus arrivé. Cette victoire fait du bien, car c’est une équipe difficile à jouer avec des longs ballons dans le dos de la défense, même s’ils ont manqué de justesse."

HOUFFALOISE: Barthelemy 5, Chekkouri 5, Andrianne 5, Blaise 5 (67’ Freid 5), X. Tombal 5, Clotuche 5, Kaya 5, Knoden 5 (65’, A. Tombal 5), Brichet 5 (61’, Renquin 6), Thonon 6, Grondin 6.

GOUVY: Regnier 6, Devillet 7, Djiboune 6, Georis 7, De Sousa 5, Geurde 6, Zitella 5 (67’, Schmitz 5), Pirson 7, Adam 8 (85’, Deville), Lemma 5 (74’, Joseph), Burton 8.

Arbitre: G. Moreau.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: Djiboune, Kaya, Schmitz, Renquin.

Buts: Georis (8’, 0-1), Thonon (33’, 1-1), Burton (57’, 1-2 ; 80’, 1-3).

Note du match: 6

8’, Pirson dépose un coup de coin sur la tête de Georis, oublié au petit rectangle (0-1).

33’, superbe reconversion de Grondin, qui évite deux défenseurs, mais bute sur Djiboune à la limite des 16 m. Thonon se charge du coup franc (1-1).

38’, Clotuche tente le but de l’année du milieu du terrain. Son tir lobé s’écrase sur la transversale.

57’, Adam est au coup franc pour la tête de Georis, qui rabat vers Burton, qui n’a plus qu’à conclure (1-2).

62’, nouveau centre vers Burton qui trompe Barthelemy mais le juge de ligne lève son drapeau.

80’, sans la moindre opposition, Burton arme un missile au ras du poteau (1-3).