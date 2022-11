Mauvaise affaire pour Vance et Aubange

Dans une journée où le calendrier propose aux sept premiers d’affronter les sept équipes de la colonne de droite, on se doutait que ces matches pièges laisseraient des traces. La première surprise est tombée au terrain du Faing de Jamoigne où les visités ont enrayé la spirale décevante dans laquelle ils étaient englués ces dernières semaines. Le retour de Cava Mbayo (deux buts) a été bénéfique pour évincer Vance (3-1), incontestablement en perte de vitesse.

Aubange, décidément très irrégulier, a dû se contenter d’un match nul (1-1) contre Tintifontaine et ne semble pas en mesure de viser le top 4. Les difficiles victoires d’Habay-la-Vieille à Arlon (2-3) et de Nothomb dans le derby contre Tontelange (3-2, avec deux buts de Martin Mairlot) démontrent clairement que tous les matches doivent être joués avec le plus grand sérieux.

Division 2B

Florenville prend la tête

En s’imposant face à Libin, grâce à des buts de Brunson et Blandin, Florenville prend la tête de la série. Les Florentins ont trois points d’avance sur Libin, qui compte toujours un match de moins. Le deuxième désormais, c’est Ochamps. Accrochés par Paliseul (0-0), les Canaris comptent deux unités de retard sur Florenville. Saint-Hubert, lui, a cartonné face à Les Bulles (9-0).

Division 2C

Harre sur le fil dans le sommet

Le match au sommet a été remporté sur le fil par Harre-Manhay à Marloie (2-3). Les Harkaient ont mené 0-2 au repos via Janssens et Diouf avant que Marloie n’égalise par Delvaux et Dony. Le but décisif tombe par Maréchal en toute fin de rencontre. Harre garde donc son point d’avance sur Nassogne qui gagne 3-1 contre Roy qui n’avance plus du tout. Fallay puis W. Philippe avaient mis Nassogne sur le velours avant que Marion ne donne un semblant d’espoir à Roy vers l’heure de jeu, mais le rentrant Pierre a mis fin au suspense.

Gouvy B est en pleine forme avec un quatrième succès de rang et un bilan de 16 sur 18. L’attaque-mitraillette des Gouvyons a encore frappé avec trois roses par S. Burton (2) et Michels.

Enfin, Houffaloise B signe un sixième partage et un troisième nul vierge dans ce championnat face à Tenneville.

Division 3A

Les leaders se détachent

Les leaders ont confirmé. Toernich, grâce à un but rapidement inscrit par Chainnieaux, a renvoyé Saint-Mard B à dix points au terme d’un match disputé sous un épais brouillard. Dans l’autre sommet du soir, Sainte-Marie, 2e, a augmenté son avantage sur Halanzy qui le suivait à trois longueurs. Les hommes de Fabrice Bergmann ont émergé en fin de match grâce à des buts de Henry et Habay (3-1). Waltzing et Autelbas s’affrontent ce dimanche avec la quasi obligation de l’emporter afin de s’accrocher dans le sillage des deux premiers.

Division 3B

Habay-la-Neuve B s’est fait peur

Dans un match de faible niveau, Florenville B a battu Assenois grâce à deux penalties convertis par Roland puis Wathy en fin de match alors que les locaux avaient ouvert la marque via Gavroy en début de partie. Dans la lutte pour la première place, Bouillon s’est imposé assez facilement contre Fouches 5-1, notamment grâce à un triplé de Klaus. Habay-la-Neuve B, en revanche, s’est fait peur. Alors que les hommes de Jonathan Michaux menaient 0-3 via Piranda, Debra et Poncin, Marbehan est passé tout près d’une folle remontée mais les buts de Belanga et Ostojic n’ont pas suffi pour arracher le partage.

Division 3C

Libramont B renoue avec la victoire

Après le départ de Samir Chentour pendant la semaine, Libramont B a disputé son premier match avec Kévin Touillaux à la barre. Avec R. Lefort et Nkokolo dans le onze, Libramont B a battu Bertrix (3-2). Si les Mauves ont mené 2-0, ils ont vu Bertrix revenir avant de passer devant dans le final via Gillet.

Notons aussi la victoire de Ochamps B dans le derby à Libin B grâce à un autobut de Baijot.

Division 3D

Bourdon, large vainqueur dans le sommet

Le leader n’a pas tremblé sur le terrain de Rendeux, troisième avant le coup d’envoi. Vanlinthout a montré la voie à suivre dès la première minute. Leboutte, puis Laffineur, en l’espace de 60 secondes, ont plié la rencontre dès la demi-heure. Vanlinthout s’est chargé du 4e but à l’entame du dernier quart d’heure. Champlon s’empare provisoirement de la 2e place en attendant le résultat de Bomal ce dimanche et compte toujours une rencontre de moins. Roy les aura fait douter une mi-temps mais le doublé de Ravaux a mené les siens vers la victoire (3-1). Heyd s’impose au petit trot face à Nassogne B (4-0) tandis que Vecmont a soigné sa différence de buts (13 roses en deux week-ends) contre Bande, qui, en sauvant l’honneur, a inscrit son deuxième but dans ce championnat (score final, 5-1).

Division 3E

Carton pour Vaux

A la maison face à Halthier, B, Vaux n’a pas fait dans la dentelle: 8-1. Dewalque et Detaille ont chacun mis un triplé. Les deux autres buts ont été inscrits par Toussaint.