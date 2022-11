Khemais 6,5Il confirme sa bonne forme et il a réussi quelques bonnes interventions défensives. S’est un peu précipité dans ses relances quand Virton a été mené.

Droehnle 6 Pas de véritable fausse note derrière. Un peu loin de Baeten toutefois sur le 3e but.

Vinck 6 Bien contenu dans ses quelques intentions offensives, il a eu le mérite de fermer assez bien son côté. Nzita, son opposant direct, a été le moins en vue des attaquants adverses.

Perri 5 Le latéral italien a réussi quelques beaux jaillissements en 1re période et quelques bonnes sorties de zone. En revanche, il a mal exploité une occasion et aurait pu (dû ?) écoper d’une 2e carte jaune. Il a souffert en 2e période, face à un Verlinden pourtant très effacé avant le repos.

Espinosa 4 Quelques bonnes interventions et relances au 1er time, puis dépassé par le rythme anversois ensuite. Sur le 2e but, il ne fait pas l’effort pour contrer l’incursion de Seydoux et sur le 3e, il laisse trop de liberté à Thorisson.

Guillaume 5,5 Le jeune Libramontois a beaucoup couru, plutôt bien défendu, mais il a été fort limité dans son apport offensif. Sur le 1-0, il sort trop tardivement sur Rigo.

Gouaida 4,5 Une bonne demi-heure durant laquelle il a distillé quelques bons ballons, puis il s’est effacé totalement jusqu’à son remplacement.

Aguemon 5,5 L’un des plus actifs en 1re période, à gauche comme à droite. Il ne s’est pas ménagé. Mais en 2e mi-temps, il s’est éteint comme tout le secteur offensif.

Mabella 5 Il aura été le plus menaçant des avants virtonais durant l’acte initial. Ensuite, il a souvent laissé trop de liberté offensive à Seydoux.

Anne 4,5 Bien contenu, il ne s’est exprimé que sur quelques contres au 1er time. Il a eu du mal à conserver le ballon et l’une de ses pertes de balle est à l’origine du 2-0.

Allach 5 Il n’a pas ménagé ses efforts, mais ne pouvait s’exprimer dans une équipe en déroute.