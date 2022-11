Et pourtant, les Rochois n’ont pas ménagé leurs efforts, comme en témoigne leur nouveau coach Michel Godefroid: "Après la prestation qu’on a montrée, on ne peut pas être content du résultat. C’est nous qui avons créé le jeu, avec le plus grand nombre d’opportunités, sans pouvoir engranger le maximum. On va reprendre confiance petit à petit et la réussite viendra. "

La partie avait bien débuté pour les Rochois, beaucoup plus déterminés et agressifs dans le bon sens du terme tout au long d’une première période dominée de la tête et des épaules. Alors qu’en face, Assenois peinait à trouver le bon geste, surtout dans la dernière passe, et on peut ajouter une grande fébrilité dans le secteur défensif.

Après le but annulé d’Abada sur hors-jeu, les visiteurs auraient pu revendiquer un autre résultat avant la pause. Et dès la reprise, les Rochois vont continuer sur leur rythme en multipliant les reconversions offensives avec des montées tranchantes, notamment dans le chef de Renaud Van Geen ou encore Nicolas Prévot. Sans pouvoir toutefois trouver la bonne mire face aux filets adverses.

Et il faudra deux coups de réparation pour qu’Assenois sauve les meubles face à des Rochois bien plus déterminés. À l’image du partage arraché en fin de partie.

En face, Stéphane Dubois ne pouvait que constater "les dégâts": "Il y a eu beaucoup trop de longs ballons, alors que ce n’est pas notre jeu habituel. Au vu des absences, surtout dans le secteur défensif (NDLR: Schmit, Jacob, F. Martin et Bibot) , on bricole avec beaucoup trop de fébrilité et pas assez d’efficacité."

ASSENOIS: Mathieu 6, Toussaint 5, Poncelet 5, Severin 5 (69’, Gengoux 6), Njia 4, Thiry 5, Manand 6 (90’, Aubry), Leva 7, Larue 7, Poncin 6, Martin 6.

LA ROCHE: Catania 5, Weyders 6, Volvert 7 (64’, Mahin 6), Englebert 6 (64’, C. Dubois 6), Remacle 5, Abada 5 (84’, Bouillon), R. Van Geen 7, Dubois 6, Demeuse 7, Prévot 7, Remy 6.

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 95.

Cartes jaunes: Poncin, Demeuse.

Note du match: 4.

Les buts: Volvert (9’, 0-1), Leva (23’, 1-1 sur pen. ; 88’, 2-1 sur pen.), R. Van Geen (90’+2, 2-2).

9’, un solo de Volvert à travers une défense beaucoup trop statique permet aux Rochois d’ouvrir la marque (0-1).

23’, faute de main de Larue dans le rectangle. Leva se charge de la transformation avec un obus dans le plafond (1-1).

88’, sortie fautive de Catania dans les pieds de Martin. M. Collin consulte son juge de touche et accorde le penalty, transformé par l’inévitable Leva (2-1).

90’(+2), encore dans l’euphorie de leur but, les visités oublient de contrer la montée de Renaud Van Geen, qui arrache méritoirement le partage (2-2).