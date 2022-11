Harre-Manhay aurait-il la chance du champion ?

Houffaloise B 0 – Tenneville 0

Un score qui reflète la qualité de la partie.

"Les deux formations ont eu beaucoup de déchets et ont montré une grande fébrilité, avoue le joueur-entraîneur visiteur Jérémy Rode. C’est une rencontre qui ne méritait pas de vainqueur. " Côté houffalois, le coach David Bouilenne confirme. "Cela a été pauvre en occasions. On a essayé de construire, mais les petites défaillances techniques ne nous ont pas permis d’avoir de réelles opportunités."

Nassogne 3 – Roy 1

"Après une bonne première période, on s’est fait peur durant le second acte", analyse le coach local Olivier Dambly. Les Nassognards confirment leur statut en début de partie avec l’ouverture du score de Fallay sur un service de S. Mustafaj avant le quart d’heure et puis W. Philippe qui double la mise (2-0). B. Mustafaj doit quitter les siens, touché à la tête (14 points de suture) et W. Philippe ne reprend pas non plus après la pause. Roy est mieux dans le second acte. Marion réduit même la marque (2-1). Cependant, Pierre, qui vient de monter au jeu, met les siens à l’abri (3-1).

Gouvy B 3 – Aye 0

"Nous avons entamé la rencontre de manière moins appliquée que les autres semaines, explique le coach des Orangés Nicolas Lemaire. Aye était bien organisé avec du répondant physique. Scheid a d’ailleurs sorti deux arrêts déterminants." Il faut attendre plus d’une demi-heure pour voir Burton ouvrir la marque (1-0). Michels jaillit sur un corner à vingt minutes du terme (2-0). On retrouve Burton durant le temps additionnel pour le 3-0.

Petit-Han 2 – Waha-Marche 1

Et voilà un deuxième succès pour les Petit-Hanais qui sortent la tête hors de l’eau. "Et cette équipe n’a pas volé sa victoire, estime le coach visiteur Kevin Dachelet. De notre côté, la mentalité n’était pas bonne même si on a eu des occasions." Tiesbart part en contre et surprend les visiteurs (1-0). On retrouve le même Tiesbart quelques instants plus tard pour doubler la mise (2-0). Waha ne baisse pas les bras et doit attendre l’heure pour réduire la marque grâce à Pirlot (2-1). Waha pousse, mais de manière vaine.

Erezée 2 – Melreux-Hotton 1

"C’était assez poussif, soupire le coach local Nicolas Walhain. Ce n’était vraiment un beau derby, mais on décroche finalement trois bons points." Si Erezée domine le premier acte, c’est Melreux qui ouvre la marque grâce à Tihon alors que Philippot avait déjà repoussé un premier essai (0-1). Melreux est même à deux doigts de doubler la mise. La réaction locale est lancée par Minique et Fievet. Il faut cependant attendre le temps additionnel du premier acte pour voir ce dernier profiter d’un coup franc de Leboutte pour égaliser (1-1). Erezée pousse durant le second acte. La libération tombe à nouveau en toute fin de période quand Fievet se fait justice sur un penalty contesté (2-1).

Mageret 2 – Halthier 2

Partage entre deux équipes qui marquent le coup après une bonne période. Dès la 8', Tribolet met un ballon en retrait vers Spoiden qui ne peut gérer cette balle (0-1). Halthier enfonce le clou quelques instants plus tard avec un ballon qui vient du flanc gauche et conclut par Grégoire (0-2). Mageret se réveille. Degives isole Bock qui dépose dans le but (1-2). Luc et Degives s’offrent encore des opportunités. Mageret profite alors d’un penalty après une faute de main pour égaliser grâce à Jenon (2-2). Zune et Bock auront l’opportunité d’arracher la victoire,