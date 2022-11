Mais il a été au bout. Et Freylange est clairement en crise avec seulement treize joueurs sur la feuille de match dont un gardien alors que Vaux-Noville semble être la force tranquille de la série. "Un match équilibré qui va se jouer sur des détails, nous confiait l’entraîneur visiteur Pascal Jacquemin lors de l’interruption. Et une belle équipe de Freylange qui n’est pas à sa place même si on a profité de la fin pour les dominer car ils étaient un peu cuits…"

En effet, si Freylange a pris à son compte la possession de jeu, les Mauves ont manqué de percussion devant le but si ce n’est sur une seule frappe de N’Diaye, signalé hors-jeu, bien déviée par Wauthy. Vaux, lui, se crée deux belles opportunités galvaudées étonnamment par Vandenbergh.

Le score de parité apparaît logique avant l’interruption qui va booster les Ardennais qui vont prendre possession du jeu dans la zone offensive locale. Avec la conclusion logique via le buteur Bauduin qui y va d’un shoot lobé lointain qui surprend le keeper visité. Le même Bauduin est même à deux doigts de doubler la mise dans la foulée avant de sortir légèrement blessé. "J’avais déjà inscrit un beau but à Sart mais ici c’est vraiment super d’autant qu’on vient de réussir un 6 sur 6 contre Gouvy et Freylange, les deux favoris", se réjouit le pichichi de la série. La rentrée aux vestiaires fut malheureusement quelque peu chahutée avec une altercation entre le coach local Éric Picart et un joueur visiteur avec une échauffourée générale heureusement calmée par les responsables des deux clubs.

FREYLANGE: Jacquet 6 ; Huberty 7, Mendes 5, Braconnier 4 (88’, R.Dechamps), Verger 6 ; T.Dechamps 5, Léoni 6, Warlomont 5, Zervakis 5 ; Hentcho 5, N’Diaye 5.

VAUX-NOVILLE: Wauthy 6 ; Clémens 6, Picard 6 (70’, Barthelemy), Lejeune 6, Berg 6 ; Soyer 6, Plainchamp 6, Sagna 6, Vandenbergh 5 ; Mayamba 6, (88’, Paquay), Bauduin 7 (88’, Bonjean).

Arbitre: M.Rode.

But: Bauduin (84’, 0-1).

Cartes jaunes: Braconnier, Huberty.

Assistance: 50 Note du match: 5

21’, Vandenbergh est esseulé devant Jacquet mais frappe à côté.

45’, Lejeune glisse malencontreusement en retrait à Wauthy qui botte sur N’Diaye: presque le hara-kiri !

84’, frappe lointaine de Bauduin qui s’en va lober parfaitement Jacquet (0-1).