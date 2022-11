Christian Bracconi, coach de Virton: « Je ne démissionnerai pas »

« Nous ne sommes pas décrochés »

Alors que se profile un important match face au Standard B (vendredi soir), qui compte quatre unités de plus, Thomas Vincensini, le gardien de l’Excel, insiste aussi pour éviter de laisser tomber les bras. "C’était trop compliqué quand le Beerschot, qui dispose de sérieux atouts, a élevé son niveau de jeu, commentait le portier corse. Puis on a manqué de justesse technique pour espérer revenir, notamment parce qu’on avait beaucoup couru en première période. On doit s’accrocher, tenter d’inverser la dynamique. On sent qu’on est dans une période où rien ne nous sourit, mais le vent peut tourner. On a su tenir 45 minutes alors qu’on ratait souvent nos entames de match jusqu’ici et tous les adversaires ne seront pas de ce niveau. Nous ne sommes pas décrochés en plus et le système des play-off fait toujours en sorte que les cartes sont redistribuées."

« Il faut que ça change »

Quant au jeune Libramontois Maxime Guillaume, qui jouait pour la première fois dans un stade aussi bien garni, il a apprécié cette expérience, mais ne pouvait forcément avoir le sourire après la partie. "On s’attendait forcément à une réaction virulente du Beerschot en 2e période vu l’attitude de son public à la rentrée aux vestiaires, confiait le médian virtonais. Et on a souffert face à leur vitesse. C’est un des meilleurs adversaires affrontés jusqu’ici. À 1-0 et dans la foulée de nos résultats, c’était difficile de bien réagir. Mais cela ne peut plus continuer comme ça, il faut que ça change. On ne peut plus tarder pour inverser la tendance."