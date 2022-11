3D : première défaite de Bomal, Bourdon s'envole

Vecmont 5 – Bande 1

Second succès de rang pour Vecmont, qui soigne sa différence de buts en ayant planté 13 buts en deux week-ends. De Potter et Techy secouent les ficelles de Thyse avant la pause. Vecmont doit toutefois attendre les vingt dernières minutes pour vraiment se rassurer. Neumers fait 3-0 et est imité deux minutes plus tard par Louis Van Geen, qui venait d’entrer. Maboge inscrit le cinquième à dix minutes du terme. Un petit relâchement permettra à Delvaux de sauver l’honneur et d’inscrire le deuxième but de Bande dans ce championnat.

Heyd 4 – Nassogne B 0

Les Sang et Or s’imposent au petit trot face à la lanterne rouge. Martin Cambron en a profité pour ajouter deux roses à son bouquet. Collin Talbot et Maxime Cornet ont ajouté leur pierre à l’édifice également.

Champlon 3 – Roy B 1

Les Jaune et Bleu auront fait douter Champlon l’espace d’une mi-temps. Ravaux ouvre le score pour les visités à la 19e minute mais Roy réplique immédiatement par Bertrand (1-1). Ravaux redonnera l’avance à Champlon juste après l’heure de jeu et le remplaçant Dessy assurera la victoire champlonnaise dès sa montée au jeu.

Houmart 0 – Mormont B 5

Malgré le score, la rencontre a été plutôt équilibrée mais Mormont a été réaliste et a puni les erreurs défensives houmartoises. À la demi-heure, Mormont hérite d’un penalty pour une faute de main sur la ligne. Houmart reste à 11 mais Noah Thiry transforme la pénalité (0-1). Malgré une frayeur sur une frappe qui trouve la latte, Mormont hausse le rythme en deuxième période et Thiry inscrit un second but sur une erreur du gardien local, Dujardin, à l’entrée du dernier quart d’heure (0-2). Carmelo Spampinato monte alors au jeu et en l’espace de trois minutes, place une superbe frappe et profite d’une bévue de Dujardin pour porter le score à 0-4. Spampinato offrira ensuite un nouveau penalty à son équipe, converti cette fois par Yerna (0-5).

Oppagne B 4 – Bomal 1

Oppagne inflige à Bomal sa première défaite cette saison et relègue les hommes de Fabrice Bosny au troisième rang.

Dès la 10e minute, Ninane ponctue un raid solitaire par un tir qui bat Neuville (1-0). Oppagne perd coup sur coup Vassart et Philippart sur blessure mais leurs remplaçants vont se mettre en évidence. A peine monté, Delatte est au rebond sur une frappe de Gilson repoussée par Neuville (2-0). Entré au quart d’heure, Palmers est bien lancé par Gilson et ne tremble pas face à Neuville (3-0). Juste avant le repos, Polet reçoit un carton jaune. Le T2, Jean Haid, proteste et se voit expulser par l’arbitre. Bomal tente de revenir mais Galand, le portier d’Oppagne, sauve les siens sur penalty. Renard relance quelque peu le suspense à la 67e minute de la tête (3-1) mais Palmers va mettre tout le monde d’accord 8 minutes plus tard. Il récupère le cuir au milieu de terrain et s’en va seul lober Neuville (4-1).

Odeigne 3 – Harre-Manhay B 3

Pas de vainqueur dans le derby communal. Odeigne a laissé filer une avance de trois buts. Lemaire trouve la faille dès la 2e minute pour les visités et Kimus fait le break avant la pause (2-0). Le même Lemaire enfonce le clou à la reprise. A cet instant du match, rien ne laisse présager que les Harkais vont revenir. À l’heure de jeu, San Filippo réduit le score (3-1) avant de voir le T1 visiteur recevoir un second bristol jaune. Il reste dix minutes à jouer lorsque Harre hérite d’un penalty, que Delbœuf transforme. Corentin Hagelstein, à peine entré, égalise quatre minutes plus tard (3-3).