2B | Florenville s’impose contre Libin et prend la tête

Les Florentins démarrent bien la seconde période et sur une passe en retrait un peu trop court, Blandin, évidemment, chipe le cuir devant Zanelli pour faire trembler les filets (2-0). Une avance que Florenville conservera jusqu’au bout, sans jamais vraiment être mis en danger. Pouce levé aussi pour Leclère qui a été monstrueux à son poste d’arrière latéral. "Libin est vraiment une belle équipe, avec des bons jeunes et un milieu qui joue bien. Mais nous avions un peu plus d’expérience et c’est ce qui a fait la différence, juge Morgan Matz. N ous avons su être plus roublards et plus malins à certains moments."

Partage pour Ochamps, triplé pour Rossignol et Marchal

Dans les autres rencontres, Ochamps a partagé (0-0) face à Paliseul et manque l’occasion de rejoindre Florenville en tête. "Mais nous pouvons être heureux du point car Paliseul a eu les plus grosses occasions", dit Sébastien Ricci.

Saint-Hubert, lui, a cartonné face à Les Bulles (9-0) avec notamment un triplé de Sylvain Marchal.

Enfin, Orgeo bat Wellin (4-0) avec Jean-François Rossignol en homme du match. Le joueur-entraîneur s’est en effet offert un triplé de la tête comme un Jan Koller de la grande époque.